Экологическую акцию провели на реке Пур в ЯНАО

Члены Русского географического общества провели экологическую акцию в Пуровском районе ЯНАО. Они за несколько часов смогли очистить реку Пур от накопившегося мусора. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Волонтеры и местные рыбаки отметили, что в воде плавали в основном пластиковые бутылки и прочие отходы, которые оставили после себя отдыхающие. По словам экологов, такие загрязнения влекут за собой изменение химического состава воды и уменьшение количества кислорода в ней. Все это может негативно сказаться на речных обитателях.

Член ямальского отделения Русского географического общества Андрей Крапивин отметил, что несколько групп смогли собрать десятки больших мешков мусора. Он подчеркнул, что это благородное дело поспособствует свободному передвижению рыбы в реке.