Грета Тунберг отказалась от экологической премии

На премию Северного совета, которая ежегодно присуждается выдающимся деятелям в области искусства и защитникам окружающей среды, юную экоактивистку выдвинули в этом году сразу две страны — Норвегия и Швеция.

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Имя Тунберг было объявлено со сцены, но вместо нее на сцену поднялись две ее подруги и соратницы. Они сообщили, что сейчас Грета находится в Калифорнии. Она благодарит тех, кто присудил ей премию, однако, как пояснили ее соратницы, Тунберг решила отказаться от нее.

«Наша страна находится в числе тех, у которых есть возможность сделать многое, но наши страны ничего не делают. Пока вы не начнете действовать в соответствии с рекомендациями ученых […] ни я, ни движение Fridays for future в Швеции не получит премию Северного совета, включая денежный приз», — зачитали со сцены соратницы экоактивистки ее сообщение.

Премия Северного совета состоит из статуэтки, а также денежного приза, который составляет 350 тысяч датских крон, что равняется 46,8 тысячи евро.

Юная экоактивистка Грета Тунберг стала известна в 2018 году, после того как запустила серию забастовок школьников в Швеции и других странах. Ее инициатива переросла в международное движение Fridays For Future — забастовки по пятницам для привлечения внимания политиков к глобальному потеплению. Акции проходили по всему миру.

В сентябре текущего года мир снова заговорил о Тунберг после ее эмоционального выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.