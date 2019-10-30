  • Грета Тунберг отказалась от экологической премии

    30 октября 2019, 03:06

    Валерия Шафирко

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась получать премию в области охраны окружающей среды и экологии, которую назначил ей Северный совет. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с церемонии вручения премий в Стокгольме.

    На премию Северного совета, которая ежегодно присуждается выдающимся деятелям в области искусства и защитникам окружающей среды, юную экоактивистку выдвинули в этом году сразу две страны — Норвегия и Швеция.

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    Имя Тунберг было объявлено со сцены, но вместо нее на сцену поднялись две ее подруги и соратницы. Они сообщили, что сейчас Грета находится в Калифорнии. Она благодарит тех, кто присудил ей премию, однако, как пояснили ее соратницы, Тунберг решила отказаться от нее.

    «Наша страна находится в числе тех, у которых есть возможность сделать многое, но наши страны ничего не делают. Пока вы не начнете действовать в соответствии с рекомендациями ученых […] ни я, ни движение Fridays for future в Швеции не получит премию Северного совета, включая денежный приз», — зачитали со сцены соратницы экоактивистки ее сообщение.

    Премия Северного совета состоит из статуэтки, а также денежного приза, который составляет 350 тысяч датских крон, что равняется 46,8 тысячи евро.

    Юная экоактивистка Грета Тунберг стала известна в 2018 году, после того как запустила серию забастовок школьников в Швеции и других странах. Ее инициатива переросла в международное движение Fridays For Future — забастовки по пятницам для привлечения внимания политиков к глобальному потеплению. Акции проходили по всему миру.

    В сентябре текущего года мир снова заговорил о Тунберг после ее эмоционального выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.