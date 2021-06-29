Экологическое движения «Чистая Арктика» зародилось в России

Основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев рассказал о зарождении в России нового экологического движения «Чистая Арктика». Путешественника процитировало ИА НСН.

По словам Савельева, идея о новом движении родилась у капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, который наблюдает за Арктикой на протяжении многих десятков лет.

«И видит, и понимает, насколько много следов оставили там люди. И капитан Лобусов кинул клич, если можно так сказать, в социальных сетях, призвав общественность приложить максимум усилий для того, чтобы очистить Арктику. В одиночку это никому сделать не удастся», — подчеркнул путешественник.

Он назвал «великой задачей» объединение общественности, науки, бизнеса и волонтерских движений на очистку Арктической зоны, которая имеет огромные расстояния.

«Тем более, что в мае этого года Россия возглавила Арктический совет. Поэтому „Чистая Арктика“ — движение достаточно знаковое», — обозначил Савельев.