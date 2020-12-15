РЭО и Сахалин договорились о сотрудничестве

«В рамках соглашения мы договорились о двух направлениях взаимодействия. Мы определили и согласовали перечень инвестиционных проектов в сфере ТКО, которые будут реализованы на территории Сахалинской области. Второе направление, которое отражено в соглашении, — обмен информацией и цифровыми платформами в области экологии», — сообщил генеральный директор ППК Денис Буцаев.

Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, отметил, что Сахалинская область — один из первых регионов, создавших геоинформационную систему, где отражаются все несанкционированные свалки, сроки и порядок их ликвидации. Система доступна каждому жителю Сахалинской области.

В этом году на ликвидацию несанкционированных свалок было направлено более 169 миллионов рублей. Все это делается для того, чтобы жители видели чистые острова, добавил глава региона.

Благодаря подписанному соглашению на Сахалине станет возможна пилотная эксплуатация разработанных ППК РЭО программно-технических решений. Потом этот опыт можно будет транслировать на всю страну.