Экологический сплав «Чистая Чусовая России» состоится 23 августа
«В процессе сплава мы очистим акваторию одной из крупнейших рек на Урале и расскажем об истории и уникальности Чусовой», — рассказал он.
Путь состоит из участков, которые расположены по течению Чусовой: Прогресс — Слобода, Слобода — Нижнее село, Нижнее село — Трека и другим, пишет сайт Ura.ru.
В начале и конце маршрута группы смогут сдать отходы на переработку. Длительность сплава — семь часов. За безопасностью мероприятия будут следить инструкторы. Добровольцев обеспечат горячим питанием и спасательными жилетами.
Шестаков пояснил, что участники мероприятия очистят от мусора 80 километров реки. Помочь в «водной уборке» смогут 300 волонтеров старше 12 лет. Заявки нужно подать до 17 августа.
В первый раз экосплавы по Чусовой прошли два года назад. За это время в акватории собрали приблизительно четыре тонны мусора.