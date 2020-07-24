Экологический сплав «Чистая Чусовая России» состоится 23 августа

Экологический сплав «Чистая Чусовая России», в рамках которого добровольцы очистят акваторию реки от мусора, состоится 23 августа, сообщил лидер общественного движения «Город первых» Данила Шестаков.

«В процессе сплава мы очистим акваторию одной из крупнейших рек на Урале и расскажем об истории и уникальности Чусовой», — рассказал он.

Путь состоит из участков, которые расположены по течению Чусовой: Прогресс — Слобода, Слобода — Нижнее село, Нижнее село — Трека и другим, пишет сайт Ura.ru.

В начале и конце маршрута группы смогут сдать отходы на переработку. Длительность сплава — семь часов. За безопасностью мероприятия будут следить инструкторы. Добровольцев обеспечат горячим питанием и спасательными жилетами.

Шестаков пояснил, что участники мероприятия очистят от мусора 80 километров реки. Помочь в «водной уборке» смогут 300 волонтеров старше 12 лет. Заявки нужно подать до 17 августа.

В первый раз экосплавы по Чусовой прошли два года назад. За это время в акватории собрали приблизительно четыре тонны мусора.