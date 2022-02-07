Экологический проект стартовал в Австралии

Один из самых масштабных экологических проектов стартовал в Австралии. Такой информацией поделилось правительство страны. Об этом сообщил ОТР.

Сотрудники природоохранных структур начали высаживать на территории континента около ста миллионов деревьев. На реализацию проекта понадобится два года. Для высадки деревьев построили специальные беспилотники — с их помощью будут распространять капсулы с семенами деревьев. За сутки каждый беспилотник может высадить до 40 000 семян.