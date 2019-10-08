Экологи-активисты и «желтые жилеты» захватили ТЦ в Париже Подробнее

По мнению специалистов, за акциями эко-активистов стоят международные организации, которые финансируют протесты, чтобы помешать планам России и других стран добывать в Арктике нефть. Требование протестантов заключается в том, чтобы нефтяной сектор не развивался, и углеводороды не сжигались.

«Это называется экологический экстремизм, который имеет своей целью экономические задачи», — пояснил Пешков.

По его словам, при этом используется экзальтированная общественность, и яркий премьер — недавнее выступление шведской школьницы Греты Тунберг в ООН, которое вызвало широкой резонанс во всем мире.