Экологический аудит предложили сделать добровольным

Правительство намерено разработать законопроект об экологическом аудите. Однако процедуру нужно сделать необязательной, считает эксперт общественной организации «ЭКА» Дмитрий Федоров.

«Сейчас экологическим надзором охвачен небольшой процент предприятий. Росприроднадзор, экологический надзор субъектов РФ проводят в каждом из регионов страны не более 100-150 плановых проверок», — привел его слова телеканал ОТР.

Экоаудит не повторяет отдельные функции этих органов. Федоров понимает под данной процедурой меру экологической профилактики, способной предотвратить ЧП техногенного характера.

Экологический надзор может проверить предприятия на выбросы в атмосферу или образование отходов. Аудит укажет на полный комплекс негативного воздействия на окружающую среду.

«Миссия экоаудита в целом — позволить выявить и предотвратить нарушения требований в области охраны окружающей среды. И он создает предпосылки по ликвидации возможных негативных последствий», — пояснил Федоров.

Тем не менее на практике аудит проводят только крупные предприятия на международном рынке. Он нужен им, чтобы убедиться в соблюдении всех норм.

Минприроды РФ подготовит документ к июню, а в сентябре его внесут в Госдуму. Ведомство намерено сделать экоаудит обязательным и регулярным. Эксперты также считают, что экоаудит важен для предотвращения техногенных катастроф и ЧС, своевременного выявления ведущих к ним условий и обстоятельств, ликвидации коррупции в природоохране.