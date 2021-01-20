В России модернизируют систему расширенной ответственности производителя (РОП), а также реализуют ряд законодательных инициатив. Новую концепцию на заседании комитета Совфеда по экономической политике представил глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев.

«Надеемся, что в рамках новой концепции РОП те законодательные инициативы, которые были разработаны правительством совместно с РЭО и пойдут на обсуждение в законодательные органы, будут поддержаны Советом Федерации, в том числе на уровне предварительных обсуждений. Граждане должны видеть, что экологическая повестка сегодня не просто декларируется, а реально воплощается в жизнь», — заявил Буцаев.

Глава РЭО подчеркнул, что сейчас вся инфраструктура обращения с отходами финансируется только за счет платежей граждан. В год население платит за вывоз мусора 193 миллиарда рублей. Но и собираемость платежей увеличилась с 50 до 89%. В некоторых регионах показатель достиг 90%.

«При этом мы забываем, что это только один источник, который должен финансировать затраты на создание инфраструктуры. А второй источник финансирования — РОП, в рамках которой за прошлый год было собрано только 3,7 миллиарда рублей», — отметил Буцаев.

Он добавил, что после получения второго источника финансирования начнет работать экономическая модель, которая сделает переработку выгодной. Новая концепция подразумевает использование реестров перечня упаковки, производителей и импортеров товаров. Также будут перечислены места раздельного накопления и сбора отходов и их обработки.

«Модернизация системы позволит нам считать тех, кто должен платить в рамках РОП, и что именно попадает под РОП. Без информатизации, к сожалению, это сделать невозможно», — пояснил глава РЭО.

Еще будет сформирован новый подход к расчету ставок экологического сбора. Сумма будет больше для менее экологичных товаров и упаковки. Также платежи будут распространяться на всю упаковку, выпущенную в оборот с 1 января 2022 года. Сейчас сбор взимается только в пределах нормативов утилизации. Новая мера позволит получить средства для создания инфраструктуры.