Экологическая неделя стартовала на Ямале

Экологическая неделя «Будущее Арктики — чистый Ямал!» началась на Ямале 15 апреля. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Школьники и студенты могут посетить экологические уроки. Первый урок уже провел депутат Госдумы Владимир Пушкарев. Также в детских садах пройдет конкурс по сбору крышек от бутылок и батареек. Лучшие из них получат призы.

«Мы не случайно начинаем именно 15 апреля — это Всемирный день экологических знаний. Важно уделять этому внимание и делать что-то своими руками, своими усилиями, чтобы сделать более экологичной нашу жизнь», — рассказал Пушкарев.