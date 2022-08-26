Экологи уличили ритейл в желании незаконно продавать просрочку

Российский ритейл решил продавать просроченные продукты питания, однако по законодательству делать это запрещено. Перед тем, как отдать просрочку на утилизацию, ее нужно отправить на экспертизу, подчеркнул глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Повторное попадание на рынок продуктов с истекшим сроком годности незаконно. Сейчас продавать просроченные продукты питания нельзя, это предусмотрено 29-ФЗ. Ритейл может провести экспертизу, подтвердить безопасность товаров, после чего заключить договор с партнерами об утилизации или уничтожении продуктов. Ритейлер в таком случае будет платить за оказание услуги. В том числе, продукцию можно передать на переработку, из такого сырья, например, можно произвести добавки для кормов. Основанием для начала обращения с пищевыми отходами является паспорт отходов, составляемый образователем отходов, и необходимый для их транспортирования. Большинство отходов организаций сферы услуг может накапливаться единой массой и оформляться как несортированные. Часть отходов ритейла накапливается в упаковке», — сказал Денис Буцаев.

Деятельность по обращению с пищевыми отходами регламентируется нормативными правовыми актами разных сфер регулирования, включая законодательство об отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологическое законодательство, ветеринарное законодательство, фито-санитарное законодательство. К ним относятся федеральные законы № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; № 4979–1 «О ветеринарии»; № 206-ФЗ «О карантине растений».

Пищевая продукция, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности, подлежит изъятию самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов. Отходы раздельно помещаются в используемые исключительно для сбора и хранения таких отходов и мусора, закрываемые емкости.

В 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» указана процедура. Каждая партия, в которой истек срок службы, подлежит санэкспертизе. По результатам экспертизы делается вывод, каким образом можно поступить (утилизировать или уничтожить) с продукцией. Необходимо предписание уполномоченного органа, Роспотребнадзора. Это распространено, если продукцию планируют использовать для кормовых добавок. Экспертиза должна подтвердить, что использование просроченных продуктов безопасно. Пищевые продукты попадают в ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов).