Экология 19 декабря 2022, 14:03 Экологи убедили российских онлайн-ритейлеров использовать меньше упаковки

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Меньше упаковки они стали использовать после рекомендаций РЭО

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) направила Российскому экологическому оператору письмо, в котором сообщила, что входящие в нее маркетплейсы и интернет-компании активно внедряют лучшие практики для повышения экологичности, переходят на перерабатываемую упаковку, а также значительно снижают объем упаковки при доставке.

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«АКИТ объединяет крупнейшие маркетплейсы и интернет-компании, которые формируют более 70% объема российского рынка интернет-торговли, то есть большую его часть, а значит, снижение упаковки маркетплейсами можно назвать нынешним трендом. В письме говорится в том числе об экологичных инициативах X5 Group, Lamoda, METRO. Эти компании, к слову, вошли в шорт-листы „Зеленой премии“ в номинации „Корпоративные проекты“. Lamoda planet — с проектом „Подарите вторую жизнь вещам“, METRO — с „Академией устойчивого развития для малого и среднего бизнеса“, X5 Group — с проектами „Азбука устойчивого развития“ и „Супергерои большого будущего!“ в торговой сети „Пятерочка“. Это говорит о том, что компании действительно используют в своей корпоративной политике „зеленые“ тенденции и принципы экономики замкнутого цикла и меняются к лучшему», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Так, по информации АКИТ, компания Ozon отказалась от излишней упаковки в виде фирменных коробок и пакетов и теперь доставляет товары со складов пунктов выдачи в специальных боксах. Товары в пунктах выдачи выдаются покупателям только в упаковке продавцов маркетплейса. За 9 месяцев 2022 года по сравнению с этим же периодом 2021 года объем упаковки снизился на 16%, при том, что товарооборот вырос в 2,2 раза.

В компании X5 Group внедрили практику возврата одноразовых пакетов при доставке заказов в онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок». Опция пользуется популярностью среди покупателей. Также во всех магазинах сети «Пятерочка» пакеты на 35% состоят из вторичного сырья. Некоторые собственные торговые марки (СТМ) компания также перевела на более экологичную упаковку. Среди них, например, «Зеленая Линия»: Tetra Pak перевели в ПЭТ и отказались от термоусадочной пленки.

«Яндекс.Маркет» снизил использование клейкой ленты, пленки и бумажного наполнителя почти на 60 тонн.

Lamoda разработала решение, позволяющее отказаться от печатных форм на возврат товара. Этот проект позволил предотвратить закупку и использование почти 7 тысяч рулонов бумаги (26 тонн). На следующий год компания планирует и вовсе отказаться от печатных форм, что сэкономит более 25 тысяч тонн рулонов бумаги, что соответствует 97 тоннам отходов. Также Lamoda мотивирует своих покупателей продлевать жизнь приобретенным товарам. Компания сотрудничает с фондом «Второе дыхание» и смарт-сервисом Tolkovo. Проект развивается с 2019 года, было собрано более 100 тонн текстиля. Помимо экологического эффекта, проект имеет важную социальную миссию — 33 социальные организации получили вещевую помощь.

Компания «Сбермаркет» сократила количество пластиковых пакетов для упаковки заказов. Так, в течение последних двух лет компания снизила расход пакетов с 6,7 до 4 штук в среднем на один заказ. Это позволило Сбермаркету снизить производство пакетов на 150 млн штук только в 2022 году. Также, начиная с третьего квартала 2021 года, при производстве пакетов используется 25% вторичного сырья.

СТМ METRO перестали упаковываться в материалы из неперерабатываемого поливинилхлорида (ПВХ). Также минимизировано использование упаковки из вспененного полистирола.

Подобные экологические инициативы реализуют компании «Азбука Вкуса», «Магнит», Wildberries.

Письмо АКИТ отправлено в ответ на обращение Российского экологического оператора — в ноябре, в преддверии «Черной пятницы», РЭО призвал онлайн-магазины использовать как можно меньше упаковки во время распродаж, так как во время масштабной акции количество продаж кратно увеличивается, что приводит к образованию больших объемов отходов упаковки. Более того, объемы неперерабатываемой упаковки можно сократить до 50% благодаря отказу от пластика.