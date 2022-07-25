Экологи реинкарнировали бутылку и хомяка

Российский экологический оператор выпустил новый социальный ролик о раздельном сборе отходов. Сюжет разыгрывается вокруг мальчика и хомячка, в конце звучит призыв сдавать бутылки на переработку. Ролик уже положительно оценили в социальных сетях. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подчеркнул важность популяризации РСО среди населения в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Неотъемлемая часть реформы чистоты — экологическое просвещение. Большой блок задач РЭО посвящен популяризации среди населения экологического образа жизни, который включает в себя раздельный сбор отходов. Для формирования экономики замкнутого цикла и вовлечения во вторичный оборот отходов важно продвигать идеи РСО, чтобы люди сортировали отходы у себя дома, а баки для вторсырья наполнялись ресурсами, которые можно переработать. Это большая совместная работа государства, бизнеса и граждан, поэтому при активном участии всех сторон нам удастся прийти к показателям нацпроекта „Экология“ и научиться сортировать 100% отходов, а также снизить объемы полигонного захоронения в два раза», — подчеркнул Денис Буцаев.

Ролик был опубликован 25 июля в Telegram-канале РЭО, а также в группе во «ВКонтакте». Посмотреть видео можно по ссылке.

«Почти два десятка роликов мы выпустили с начала нашей большой медиакампании по популяризации раздельного сбора отходов. Наша социальная реклама рассказывает о важности сортировки и переработки отходов. Это один из шагов навстречу к реформе обращения с ТКО, в которой участвуют не только бизнесмены и законотворцы, но и простые люди, жители России. Своими роликами мы хотим привить гражданам экопривычки, и в целом видим позитивный отклик в виде все большего количества людей, которым импонирует экологический образ жизни», — отметил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В 2021 году Российский экологический оператор создал медиабанк, в который вошли различные экопросветительские материалы (плакаты, фотографии, уроки «Зеленой школы», ролики с социальной рекламой). Также в 2022-м РЭО начал активную просветительскую деятельность по линии эковолонтерства и поставил цель объединить 10 тысяч человек со всей страны под своей эгидой.