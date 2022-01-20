Экологи развеяли мифы о росте цен из-за экосбора

Эксперты отрасли обращения с отходами назвали возможное повышение цен на импортные товары мифом и объяснили, почему подобные спекуляции выгодны иностранным компаниям, которые не хотят вести в России честный бизнес.

О том, что могут вырасти цены на товары из-за рубежа, ранее заявили 14 деловых объединений, в которые входят импортеры алкоголя, косметики, электроники и бытовой химии. По их мнению, рост возможен, если для импортеров введут такие же нормативы утилизации, что и для российских производителей, а также поставщиков из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Обращение было направлено в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко. В аппарате зампреда правительства ответили, что предпосылок к повышению стоимости товаров нет.

«Мы считаем, что импортер при ввозе товаров в страну должен дать гарантии последующей самостоятельной утилизации своего товара или заплатить экосбор. Такой механизм позволит убрать существующую слепую зону, когда импортеры товаров отчитываются спустя два года после ввоза товаров в страну, во многих случаях юридические лица уже не существуют. При этом, ввезенный ими товар и упаковка отправляются на полигоны. Мы не видим предпосылок для повышения цен, ответственность бизнеса существует уже не один год. Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств», — сказал представитель вице-премьера.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев напомнил, что экологический сбор действует в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В странах, где четко обозначают этапы, на которых возможно идентифицировать обязанных к участию в финансировании компаний, с успехом финансируется система РОП.

«Это позволяет выявить тех, кто вводит упаковку в оборот, но не платит за реализацию РОП, а также избежать двойных платежей. Обязанные компании знают, какое количество упаковки в конечном итоге перейдет в категорию отхода в конкретной стране или регионе. Таким образом, можно определить размер взноса, который поставщик или импортер обязан заплатить оператору системы РОП за сбор и утилизацию отходов в соответствии с составом материалов упаковки, введенной им в оборот», — отметил Буцаев.

По его словам, центральную роль «образователей отходов упаковки» отходит компаниям-производителям. На этапе продажи проще всего определить компании, которые обязаны вносить плату за реализацию РОП, указал руководитель департамента расширенной ответственности производителей ППК РЭО Игорь Забралов.

«Это позволяет выявить тех, кто вводит упаковку в оборот, но не платит за реализацию РОП, а также избежать двойных платежей. Обязанные компании знают, какое количество упаковки в конечном итоге перейдет в категорию отхода в конкретной стране или регионе. Таким образом, можно определить размер взноса, который поставщик или импортер обязан заплатить оператору системы РОП за сбор и утилизацию отходов в соответствии с составом материалов упаковки, введенной им в оборот», — сказал Забралов.

Общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов указывал, что импортеры занимаются импортом, а торговыми операциями уже другие компании той или иной группы. По его мнению, такая торговая компания не будет инвестировать в производственный процесс для утилизации импортируемого товара, но вместо этого уплатит экологический сбор.

«Это торговая компания, поэтому самое простое решение для нее — уплата экосбора. То же самое эта компания делает при уплате акциза или импортного НДС, импортной таможенной пошлины. Почему-то эти платежи у торговых компаний не вызывают никаких вопросов, ведь без уплаты необходимых таможенных сборов распространение товара на территории нашей страны невозможно», — сказал он.

Но вызывает у них вопросы экологический сбор, который не является налогом или акцизом, это сумма платежа, который будет окрашен в бюджете и пойдёт на то, чтобы грамотно утилизировать импортируемую товарную группу, указал Неверов. Для импортера важно знать, что в конце торговой цепочки товар, который он ввез в страну, будет утилизирован. В то же время такие компании могут исчезать, меняться, ликвидироваться, возникать заново. Отследить, что именно эта компания понесет ответственность за утилизацию своей товарной группы, непросто. Поэтому государство вменяет некие гарантийные механизмы, будто то банковская гарантия или же поручительство переработчика за утилизацию этого товара.

«Но это все можно не делать, если просто уплатить экосбор. То, что экосбор негативно влияет на конечную стоимость продукции на розничном рынке, это не так. Не раз и не два мы уже убеждались, что в рознице рост составляет 0,04%, 0,025% на разные товарные группы. То есть он нематериален для целей рынка, и цены не будут так драматично повышены, как излагают некоторые предприниматели», — добавил Неверов.

Во многих странах ЕС существует многолетняя практика, когда производители и импортеры обязаны уплачивать экологический сбор при вводе товара или упаковки в оборот, отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. А в Германии, например, действует правило по ограничению самостоятельной утилизации товаров и упаковки. Высокие цены на утилизацию он назвал мифом.

«Что касается повышения стоимости товаров якобы из-за утилизации упаковки, то надо понимать, что высокая стоимость утилизации — это миф. Например, стоимость утилизации пивной бутылки — 88 копеек. Двухлитровой пластиковой бутылки — 14 копеек. Банки пива — 4 копейки. Поэтому угроза значительного роста стоимости продуктов в упаковке — это спекуляции на эмоциях потребителей. Повторю, мы как потребители не должны быть заложниками недобросовестности бизнеса», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что «доверительная» система РОП, запущенная еще с 2015 года, не оправдала себя в том числе и из-за того, что большинство производителей расходы на утилизацию упаковки должны были включать в себестоимость продукции, чего они не сделали.