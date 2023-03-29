Экология 29 марта 2023, 11:22 Экологи рассказали россиянам о золоте в старой бытовой технике

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Российский экологический оператор напомнил россиянам, что отходы электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) содержат драгоценные металлы, в том числе золото.

Ежегодно россияне отправляют на свалку 500 кг золота, содержащегося в старом электрооборудовании. Их призывают сдавать оборудование в пункты приема вторсырья и сети магазинов электроники для переработки. Ранее в СМИ сообщалось, что комитет правительства по законопроектной деятельности одобрил законопроект «О поисковой деятельности».

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Россиянам могут разрешить заниматься золотодобычей». Готовится к принятию проект закона «О поисковой деятельности», затрагивающий Дальний Восток и Арктику.

«Однако уже сегодня жители всех регионов Российской Федерации могут найти золото, более того, они могут найти его у себя дома — в старой бытовой технике. По нашим подсчетам, ежегодно россияне выбрасывают 500 кг золота из старой бытовой техники. Конечно, мы не призываем домохозяйства собирать его, но можем порекомендовать перерабатывать. В настоящее время только 5% бытовых электронных и электрических отходов перерабатывается, и REO работает над регистрацией добросовестных переработчиков и формулирует требования к утилизации электрооборудования. Это шаги к развитию в России экономики замкнутого цикла, где отходы — не отходы, а ценный ресурс, подлежащий переработке», — говорит Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

Он также указал на необходимость интенсивного сбора ОЭЭО и стимулирования глубокой переработки его отходов. В то же время необходимо разработать четкие и понятные требования к обращению с ОЭЭО и ввести на законодательном уровне правила качества обращения с ОЭЭО. РЭО создаст реестр, в котором будут зарегистрированы только проверенные переработчики с проверенными мощностями и источниками сырья. Только зарегистрированные в этом реестре переработчики смогут выполнять свои обязанности по расширенной ответственности производителя (РОП).