Экология 14 февраля 2024, 17:00 Экологи рассказали об ответственности за оставление животных на мусорных площадках РЭО

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Российский экологический оператор напомнил о правилах выброса отходов в контейнеры. В пресс-службе прокомментировали новость о найденном коте на мусорке в Раменском городском округе Подмосковья.

«Водитель мусоровоза нашел на контейнерной площадке в Раменском городском округе коробку с котом породы сфинкс. Она была закрыта, поэтому питомец не смог бы выбраться самостоятельно. Работник регионального оператора ЭкоЛайн-Воскресенск проявил чуткость, более того, оставил домашнее животное себе. Мы хотим напомнить, для чего именно установлены контейнеры. Серый бак — для смешанных отходов (остатки пищи, использованные средства гигиены и т. п.), синий — для вторсырья, то есть пластиковых и стеклянных бутылок, алюминиевых банок, картона», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В пресс-службе РЭО также напомнили про уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Для нарушителей в Уголовном кодексе Российской Федерации есть отдельные статьи.

Ранее Telegram-канал «ЖКХ Подмосковья» опубликовал информацию о том, что водитель мусоровозанашел и спас из мусорки кота Вольта. Питомец был в запечатанной коробке.