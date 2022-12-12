Экология 12 декабря 2022, 17:34 Экологи раскрыли вошедшие в федеральную схему мусорные заводы

Читать 360tv в

О критериях отбора предприятий рассказали в Российском экологическом операторе

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин рассказал о порядке утверждения Федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и процессе согласования территориальных схем с субъектами. Ранее Правительство подписало постановление, которое вносит изменения в процедуру утверждения федсхемы.

Реклама

«Федеральная схема разделена на утверждаемую часть и электронную модель. В утверждаемой части остался, по сути, всего один пункт — сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО, строительство и реконструкция которых возможны с привлечением средств федерального бюджета или Российского экологического оператора. Логика в том, что в федеральной схеме сейчас буду демонстрироваться только перспективные объекты, финансирование которых поддержано на федеральном уровне», — сказал Алексей Макрушин во время онлайн-совещания с регионами.

Реклама

Включение в федеральную схему не гарантирует финансирование, но ограничивает его для тех объектов, которые в нее не включены.

Электронная модель федсхемы является частью государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО), которую в данный момент создает РЭО. Все оставшиеся сведения вносятся в электронную модель в соответствии с параметрами территориальных схем. Информация будет размещаться субъектами РФ в ГИС УТКО. После ввода в эксплуатацию ГИС УТКО возникнет обязанность внести туда сведения из электронных моделей территориальных схем. Эти сведения будут формировать электронную модель федеральной схемы. В РЭО ожидают, что электронная модель федсхемы, которая объединит по сути электронные модели терсхем, будет создана в начале следующего года.

Документальную (утверждаемую) часть федсхемы разрабатывает РЭО, далее она согласовывается с регионами. Окончательно утверждает ее Минприроды России. Возможные разногласия рассматриваются в Правительстве РФ вице-премьером Викторией Абрамченко. Сейчас проверяются и актуализируются данные по 1200 объектам, заложенным в федеральную схему. Федеральную схему обращения с ТКО планируется утвердить до конца года.

Электронная часть включает сведения о схемах потоков, балансе количественных характеристик ТКО и иную информацию от регионов в соответствии с данными территориальных схем.