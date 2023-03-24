Экология 24 марта 2023, 13:37 Экологи проверят отклонения маршрутов 200 мусоровозов Ленобласти на свалки

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Это пилотный проект РЭО по прослеживаемости отходов

Российский экологический оператор заключил соглашение с региональным оператором Ленинградской области о передаче данных с мусоровозов. К пилотному проекту по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО) РЭО дополнительно подключили более 200 мусоровозов в регионе.

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«Более 200 мусоровозов в Ленинградской области подключили к проекту по прослеживаемости ТКО Российского экологического оператора. В рамках проекта данные передаются с устройств, установленных на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Это позволяет полностью отследить весь жизненный цикл отходов, менялся ли их вес, сколько отходов мусоровоз привозит на объект. Установление полной прослеживаемости отходов является необходимым шагом к формированию экономики замкнутого цикла в России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К эксперименту уже присоединились региональные операторы Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей, Республик Алтай и Хакасия, а также Ненецкого автономного округа.

«РЭО собирает данные с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, датчиков наполненности контейнеров. К данным также относятся и другие показатели по ТКО, которые предоставляют компании. Наша задача — скомпоновать все в единую систему и провести анализ. Его результаты помогут нам понять фактические пути перемещения отходов, что позволит сократить затраты на транспортировку ТКО и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ», — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров.

Всего в сфере обращения с отходами в России задействовано более 22 тысяч транспортных средств, из них свыше 15 тысяч — это мусоровозы. В РФ определены 284 зоны деятельности региональных операторов, в новой системе обращения с ТКО работают все субъекты РФ. В российских регионах действует 182 региональных оператора.