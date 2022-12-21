Экология 21 декабря 2022, 09:24 Экологи попросили еще 350 млрд рублей на строительство мусорных заводов в России

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Их построят совместно бизнес и государство

Более 350 млрд рублей необходимо инвестировать в проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессионных соглашений. Об этом рассказали на вебинаре «Ключевые проблемы и точки роста концессий в сфере обращения с отходами», организованном Центром ГЧП совместно с Российским экологическим оператором.

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«Нашей отрасли требуется свыше 500 млрд рублей инвестиций до 2030 года на строительство инфраструктуры. Почти со всеми регионами России мы уже подписали дорожные карты о создании объектов обращения с отходами и большинство этих дорожных карт базируется на концессионном механизме. По нашим совместным с Центром ГЧП оценкам, на такие проекты требуется до 2030 года более 350 млрд рублей. Это актуальные данные, но мы опасаемся, что стоимость строительства объектов может возрастать с каждым месяцем. Здесь мы советуем регионам ускориться по подготовке концессий, так как чем раньше они приступят к этой работе, тем меньше риска увеличения стоимость объектов. А это в свою очередь приведет к менее явным тарифным последствиям», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участники онлайн-эфира, который прошел на платформе «Росинфра», обозначили перспективы создания современной инфраструктуры обращения с ТКО с помощью механизмов ГЧП, а также обсудили доработку концессионного законодательства. В частности, предлагается устранить правовую неопределенность в распределении обязательств сторон концессионного соглашения при выводе объекта обращения с ТКО из эксплуатации, установить возможность корректировать размер валовой выручки по итогам госэкспертизы и привлечения финансирования; разрешить заключать концессии в отношении комплекса объектов, расположенных в разных муниципалитетах; предоставлять гарантий возмещения фактически понесенных затрат концессионера и другие.

РЭО поделился опытом оказания дополнительной поддержки регионов в части подготовки документов по концессиям.

Представители РЭО, выступая на вебинаре напомнили, что компания имеет возможность размещать свои облигации, по которым проектам в сфере обращения с ТКО предусматривается предоставление компенсации в виде 90% от ключевой ставки. Это позволяет РЭО размещать облигации по рыночной ставке на открытом рынке и предоставлять средства, полученные от них, проектам под низкую льготную ставку от 5 до 7% годовых сроком на 12 лет. При этом объем финансирования со стороны РЭО может достигать 95%.