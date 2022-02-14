Экологи призвали утилизировать подарки после Дня Святого Валентина
Российский экологический оператор призвал правильно утилизировать все отходы, которые образовались после Дня Святого Валентина. Сроки разложения многокомпонентной упаковки могут достигать сотни лет.
«Как известно, все праздники связаны с подарками, а значит, и повышением количества отходов. Как правило, подарки идут в упаковке, и РЭО призывает правильно ее утилизировать. Если вы получили презент в картонной коробке, то обертку выбрасывайте в синий бак, но обращайте внимание на слои упаковки, если они скреплены клеем, то такая упаковка не подойдёт для этого бака. Бутылки также отправляйте в синий контейнер, но предварительно помойте их и дайте им высохнуть, чтобы жидкости не испортили другие отходы. Мы не только на День Святого Валентина, но и в другие праздники рекомендуем покупать подарки в перерабатываемой упаковке, либо чтобы ее было по минимуму. Всего ежегодно в России образуется около 60 миллионов тонн коммунальных отходов, до половины в их составе — упаковка, и большая часть отправляется на полигоны. Сроки разложения такой упаковки могут достигать сотни лет, если в ее составе есть трудноперерабатываемый пластик — например, это маркировки 6 (полистирол) и 7 (прочий пластик). Всего в стране образуется около 12 млн т отходов из упаковки в год, не менее 1 млн т — это трудноперерабатываемая упаковка. Наша задача сократить захоронение до 50% уже к 2030 году», — сказал Денис Буцаев.
Товары и упаковка, произведенные из пластмасс трудноперерабатываемых типов в виде полистирола и комбинаций не перерабатываемого пластика, имеют длительный срок разложения при попадании в окружающую среду, указал директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов. В почве пластмасса разлагается и наносит вред, выделяя химические вещества, добавленные при производстве. Это может быть хлор, в том числе токсичные, канцерогенные антивоспламенители, красители, пластификаторы, растворители. Кроме вреда почве, выделяемые вредные вещества могут оказывать негативное воздействие на животных и грунтовые воды, впоследствии попадая в ближайшие источники питьевого водоснабжения.
«Существуют пластики, которые отлично отбираются и перерабатываются, самый известный тип — это ПЭТ. Но если мы говорим про обычную коробку конфет или подарочный набор со средствами для ухода, то речь, как правило, идет об упаковке с содержанием разных видов пластиков. А при производстве бумажной продукции используются дополнительные материалы. Это химический клей, выступающий как связующее вещество, тонкий слой пластика (ламинация) для защиты от размокания. Такой пластик разлагается, попадает в почву и воду. Также на бумагу могут наносить краску, которая при разложении синтезирует ядовитые вещества. Для раздельного сбора такие материалы не подходят и все отправляется на полигоны, где разлагается сотни лет», — рассказал директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.
Ранее РЭО разработал методичку для магазинов по экологичной упаковке продуктов. ППК направила в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) письмо, в котором рекомендовала сделать выбор в пользу более экологичных упаковочных материалов. РЭО предложил ритейлерам и сервисам доставки перейти на многоразовую тару и сократить вес упаковки.
По экспертным оценкам РЭО, следование методике позволило бы сократить в два раза отходообразование упаковки, то есть примерно на 15 миллионов тонн. Это в свою очередь привело бы к уменьшению тарифа для населения на 66 миллиардов рублей в год. Сейчас граждане платят по коммунальной услуге за вывоз отходов около 190 миллиардов рублей. Благодаря снижению захоронения и объемов отходообразования удалось бы сократить расходы из бюджета на рекультивацию полигонов в сумме 2,25 миллиарда рублей.