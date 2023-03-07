Экология 07 марта 2023, 09:09 Экологи призвали россиян отказаться от упаковки букетов на 8 марта

Читать 360tv в

Объемы неперерабатываемой упаковки от букетов уже 9 марта могут достигнуть 1700 тонн.

Российский экологический оператор призвал отказаться от неперерабатываемой упаковки для цветов на 8 марта или вовсе не покупать букеты на праздник из-за вреда экологии.

Реклама

Реклама

«В преддверии 8 марта растут поставки цветов в магазины России. С 20 февраля каждый день в нашу страну поставляется от 390 до 730 тонн срезанных цветов. Это примерно 8,5 тысячи тонн. Самая простая упаковка из полипропилена, который невозможно переработать, весит 200 граммов, а стандартный букет цветов — около 1 кг. В теории это 1700 тонн пластиковых отходов, которые отправятся на свалку и будут загрязнять окружающую среду после одного единственного праздника. 8 марта — один из тех праздников в России, когда в десятки раз увеличиваются продажи цветов. Мы уже призывали граждан отказаться от неперерабатываемой пластиковой упаковки букетов на 1 сентября, обращались к общественникам. Они справедливо отметили, что пластиковой упаковке есть альтернатива — бумажная, без слоев напыления. Она отлично защищает цветы и может быть переработана. Если граждане начнут выбирать более экологичную упаковку или, еже лучше, отказываться от нее, то объемы захоронения неперерабатываемых отходов значительно снизятся», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего за январь–февраль 2023 года таможенные органы оформили свыше 14,5 тысячи тонн свежесрезанных цветов.

Кроме того, вред окружающей среде могут нанести сами цветы. Речь идет о углеродном следе, оставляемом при крупных поставках, теплицах, из-за которых в атмосферу выделяется углекислый газ, вредных пестицидах и удобрениях. Как правило, сами цветы и упаковка не перерабатывается. Но покупатели цветов могут сами утилизировать увядшие букеты в компост.

Особую опасность несет флористическая пена, в составе которой имеется формальдегид. Он обладает канцерогенными свойствами. Его переработать также невозможно.