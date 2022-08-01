Экологи призвали россиян не плодить смертельные мусорные ловушки для животных

В РЭО также рассказали о штрафах за сброс отходов

Избежать ситуаций, когда животные страдают от отходов, позволило бы более осознанное поведение граждан в отношении мусора, заявили в Российском экологическом операторе. Самая яркая история последний дней — с белой медведицей на Таймыре, у которой в пасти застряла банка из-под сгущенки, которую кто-то оставил на природе. Российским законодательством штрафы за отходы на природе варьируются от двух до 250 тысяч рублей для физических и юридических лиц.

«Думаю, многие стали свидетелями страшной ситуации, произошедшей в Диксоне. Белую медведицу, к счастью, спасти удалось, но всю эту историю можно было бы предотвратить. Налицо негативное антропогенное влияние на живую природу, ведь хищник наткнулся на банку лишь потому, что кто ее не убрал за собой. Случай с медведицей стал не единственным за последнее время. В парке „Царицыно“ в Москве на прошлой неделе белка застряла в пластиковом кольце от бутылки, зверек тоже не мог ни есть, ни пить. На поиски белки отправились 40 волонтеров, белку удалось спасти. Хочу напомнить, что за несанкционированный сброс отходов в России предусмотрено наказание в виде штрафов. Они варьируются в диапазоне от 2000 до 250 тысяч рублей. Кроме того, Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания за выброс отходов из автомобилей — при повторном нарушении взыскание удваивается, а транспортное средство могут конфисковать. Призываю всех ответственнее относиться к окружающей среде, убирать за собой мусор после отдыха на природе и сортировать отходы. Так они попадут на переработку. Экология начинается с каждого из нас», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Статья 8.2. КоАП РФ устанавливает штрафы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. За нарушения граждан ждет штраф в размере 2000−3000 рублей; должностных лиц — 10 000−30 000 рублей; индивидуальных предпринимателей — 30 000−50 000 рублей, юридических лиц — 100 000−250 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

С 15 июля было ужесточено наказание за незаконный выброс отходов производства и потребления с мотоциклов, из автомобилей и прицепов к ним в неположенном месте. Закон, который дополняет КоАП, подписал президент России Владимир Путин. За выброс мусора из транспорта гражданам грозит штраф 10 000−15 000 рублей, должностным лицам — 20 000−30 000 рублей, юридическим лицам — 30 000−50 000 рублей. Размер штрафов увеличится в два раза при повторном нарушении, а должностным и юрлицам грозит также конфискация транспортного средства.

Отдельные штрафы предусмотрены для нарушителей, которые выбрасывают мусор из грузовых транспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин. Здесь граждан может ждать штраф 40 000−50 000 рублей, должностных лиц — 60 000−80 000 рублей, юрлиц — 100 000−120 000 рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 60 000−70 000 рублей для граждан, до 80 000−100 000 рублей — для должностных лиц и до 150 000−200 000 рублей — для юрлиц. В двух последних случаях возможна конфискация транспорта.