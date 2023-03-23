Экология 23 марта 2023, 16:00 Экологи призвали россиян искать золото в старой бытовой технике

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Технику рекомендуется сдавать на переработку

Российский экологический оператор напомнил россиянам, что в отходах электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) содержатся драгметаллы, в том числе золото. Ежегодно россияне отправляют на полигоны 500 кг золота в составе старых электроприборов. Технику рекомендуется сдавать на переработку в пункты приема вторсырья или сетевые магазины электроники. Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О старательской деятельности».

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«Россиянам могут разрешить заниматься добычей золота, к принятию готовится законопроект „О старательской деятельности“, который коснется регионов Дальнего Востока и Арктики. Но уже сейчас жители всех субъектов РФ могут находить золото, причем прямо у себя дома — в старой бытовой технике. Мы посчитали, что ежегодно россияне выбрасывают 500 кг золота в составе старой бытовой техники. Конечно, мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку. Пока в стране лишь 5% отходов электронного и электрического оборудования перерабатывается. РЭО работает над введением реестра добросовестных утилизаторов и формированием требований к утилизации электротехники, все это станет шагом к развитию экономики замкнутого цикла в России, когда отход — не мусор, а ценный ресурс, возвращаемый в оборот», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он также указал на необходимость организации централизованного сбора ОЭЭО и стимулирования глубокой утилизации таких отходов. При этом необходимо формировать четкие и понятные требования к обращению с ОЭЭО и внедрять качественное регулирование обращения с ОЭЭО на законодательном уровне.

РЭО формирует реестр, в который будут входить только верифицированные утилизаторы с подтвержденными мощностями и источниками сырья. С 2023 года закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) можно будет только у утилизаторов, вошедших в этот реестр.