Экология 14 февраля 2023, 10:12 Экологи призвали москвичей устроить бойкот на 14 февраля

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Российский экологический оператор призвал россиян бойкотировать акции в честь дня всех влюблённых, в которых используется огромное количество воздушных шаров.

Ранее крупный московский торговый центр в честь 14 февраля анонсировал акцию — сброс 40 тысяч воздушных шаров, в которых будут спрятаны подарки. Между тем, при минимальном весе шарика в 2 грамма масса отходов от запущенных шариков составит около 80 кг.

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«В составе воздушных шаров есть полимеры, а значит, срок их разложения колеблется от 4 до 100 лет. Всё это время микропластик будет загрязнять окружающую среду: почву, воду, воздух. Именно поэтому РЭО неоднократно призывал отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных и других мероприятиях. Подобные акции, когда ради одной минуты удовольствия организаторы игнорируют вред, беспечны и недопустимы», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Из-за ярких цветов воздушные шарики часто привлекают внимание животных и птиц и становятся их «едой». Это приводит к блокировке пищеводов, а в некоторых случаях и гибели животного.

Напомним, ранее РЭО призвал использовать в качестве поздравления в День всех влюбленных электронные открытки и отказаться от бумажных. Если каждый десятый россиянин купит бумажную открытку 14 февраля, то на следующий день в стране образуется 280 тонн бумажных отходов. При этом не все их них можно будет переработать — например, с метализированным покрытием или фото-открытки.