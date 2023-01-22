Экология 22 января 2023, 22:12 Экологи предрекли катастрофические последствия из-за затяжной засухи в США Newsweek: затяжная засуха в США создает нагрузку на водные ресурсы

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Обрушившаяся на западную половину США затяжная засуха создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе. Об этом говорится в материале Newsweek. Если в ближайшие 10-20 лет ситуация не изменится, это может грозить стране катастрофическими последствиями.

Засухи значительно истощают водоносные горизонты, объяснил один из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента Джонатан Дисон. Это приведет к потере ресурсов подземных вод, а также повлечет за собой оседание земли. Последнее нанесет ущерб общественной инфраструктуре.

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Из данных U.S. Drought Monitor следует, что 65% континентальной части США либо в разной степени испытывают засуху, либо находятся в аномально засушливых условиях. Эксперты отмечают, что больше всего пострадали такие штаты, как Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома. В каждом из них есть районы, в которых фиксируется экстремальная засуха. Проливные дожди, которые прошли на Западе страны, только в нескольких районах помогли исправить положение.

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Серьезного улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит, прогнозируют специалисты. Они объяснили, что даже когда засуха пойдет на спад, нужно будет несколько лет на восстановление. При этом, в течение указанного времени выпавшие осадки должны быть выше средних показателей.