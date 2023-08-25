Экология 25 августа 2023, 14:38 Экологи предложили заменить упаковки для яиц, консервов и кетчупа

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Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, почему необходимо запретить некоторые виды пластиковых изделий и какие экологичные альтернативы есть уже сейчас.

Так, руководитель РЭО отметил, что большая часть полимеров имеет хорошие эксплуатационные свойства и способна к неоднократной переработке, что дает производителям большие перспективы.

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«Однако существуют и такие товары из пластика, которые невозможно отобрать при сортировке отходов или сложно переработать. Это, например, мелкие одноразовые предметы — ватные палочки, питьевые трубочки, пакетики саше. Такая же ситуация и с упаковкой из нескольких разных материалов (композитных) — их сложно отделять друг от друга, что создает серьезные сложности при утилизации», — отметил Денис Буцаев.

Такие отходы оказываются на полигонах или попадают в окружающую среду, в том числе в Мировой океан, где разлагаются сотни лет, загрязняя почву, воду микропластиком и создавая угрозу для окружающей среды. Ранее РЭО уже составлял список неперерабатываемых пластиковых товаров и упаковки, сейчас он на согласовании в Минпромторге и Минприроды.

«Причем речь не только о замене композитной пластиковой тары на более простую бумажную, стеклянную или металлическую, мы также говорим о замене одного вида пластика на другой. Например, кетчуп, который продается в дой-пак (пластиковом пакете с донышком — позволяет упаковке стоять вертикально), можно заменить на кетчуп в стеклянных и пластиковых бутылках. Упаковку для яиц из вспененного полистирола, который в России не отбирают на сортировке и, как следствие, не перерабатывают, можно заменить на тару из картона. А многослойную упаковку с ламинированием, которую чаще всего используют для консервов, — на металлическую банку», — заявил Денис Буцаев.

Также глава РЭО отметил, что к 2024 году в России планируют отказаться примерно от пяти типов упаковки, которые нельзя переработать, а к 2030 году — от 20. При этом переход будет спокойным и комфортным, чтобы не ущемлять бизнес. Кроме того, в компании рассказали о важном значении стимулирования переработки и изучении новых методов утилизации вроде химического рециклинга, который сможет помочь утилизировать неперерабатываемые отходы.