Экология 06 марта 2023, 09:14 Экологи предложили ввести поэтапный отказ от бумажных платежек ЖКУ

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Сокращение потребления бумаги минимизирует количество отходов.

Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением проработать поэтапную отмену бумажных платёжных документов и переход на их электронные аналоги в ближайшей перспективе. Инициатива поддерживается РЭО в рамках работы отрасли над минимизацией количества отходов в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Ранее Минстрой России выступил за стимулирование приоритетного предоставления платёжных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в электронном виде.

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«Бумага — один из самых популярных видов вторсырья, готовый для отправки на переработку, и один из самых потребляемых материалов в повседневной жизни. Ежегодно мы используем миллионы тонн бумаги. И чем больше потребляем, тем больше ее производим — а значит, сильно вредим окружающей среде, в том числе выделяемыми в процессе производства токсинами (формальдегид и диоксид хлора), которые неизбежны в целлюлозно-бумажной промышленности. Сегодня по обработке макулатуры Россия находится на уровне мировых стандартов. В стране действует порядка 90 предприятий, которые занимаются утилизацией отходов бумаги и картона. Ежегодно они утилизируют около 4 млн тонн таких отходов. Отказ от бумажной версии квитанции ЖКУ способствует сокращению этого показателя», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сокращение потребления бумаги минимизирует количество отходов. Бумага как и картон входят в список наиболее перерабатываемых вторичных ресурсов в мире. Наибольшее количество вторичного волокна используется в секторе упаковочных и тарных видов бумаги и картона. По оценке «Лиги переработчиков макулатуры», сегодня доля вторичного гофрокартона в общем производстве в России составляет порядка 60%, а доля в потреблении — около 75%.