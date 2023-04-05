Экология 05 апреля 2023, 09:29 Экологи предложили собирать блистеры от лекарств в аптеках и больницах

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РЭО предложил Минздраву рассмотреть организацию отдельной сети контейнеров в больницах и поликлиниках.

Чтобы по стране заработал и укоренился централизованный сбор, в качестве одной из мер Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минздраву рассмотреть его организацию через отдельную сеть контейнеров в больницах и поликлиниках. А также внести изменения в санитарные правила и нормы СанПиН СП 2.1.3678-20 с тем, чтобы такая возможность появилась еще и в аптеках.

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Блистерная упаковка относится к бытовым отходам, если образована как отход вне медицинского или фармацевтического учреждения и не на производстве. Она тоннами выбрасывается с остальным бытовым мусором или сливается в канализацию. При этом входит в группу многокомпонентной или комбинированной упаковки, которая без должной переработки разлагается в природе в течение 200 лет, выделяя опасные токсины.

Традиционно блистер состоит из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия. Это два разных вида вторсырья, которые, чтобы пустить дальше, нужно отделить друг от друга. В отрасли такую переработку принято считать сложной, поскольку она требует особого оборудования и технологий.

«Мощности для этого в стране есть, и они развиваются. Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь. В целом для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами за последние четыре года открыто 211 предприятий. К 2030 году должны построить или обновить 868 заводов. Однако проблема заключается в том, что блистерную упаковку от лекарств редко сдают на переработку. Поэтому важно организовать централизованную систему сбора и усилить просветительскую работу по этой теме. Поскольку в нашей стране и ряде других стран мира по-прежнему нет понимания – зачем это делать и почему это важно? А тем временем вред окружающей среде, здоровью людей и животным – колоссальный. Неразложившиеся элементы лекарственных формул и их упаковки несут токсикологическую опасность, когда попадают в почву, грунтовые воды, водоемы, а потом и в наш водопровод. И этот процесс до сих пор никак не регулируется. Чтобы снизить риски негативного воздействия токсикологических загрязнений на человека и биосферу уже сейчас нужно принимать меры. Чем раньше мы это сделаем, тем более здоровую экологическую обстановку получим в будущем», – прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Многокомпонентную упаковку в России также уже принимает на переработку Национальная экологическая компания, где пластик и алюминий блистеров разделяется методом электростатики. В целом сегодня на переработку принимаются практически все лекарственные средства, независимо от упаковки. Отдельно принимается упаковка из картона и пластика.