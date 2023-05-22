Экология 22 мая 2023, 12:02 Экологи предложили делать меньше экспертиз просроченной еды для создания кормов

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Это позволит сократить полигонное захоронение.

Российский экологический оператор выступил с предложением по сокращению ветеринарно-санитарных экспертиз просроченных и некачественных продуктов, образуемых в ретейле. Это позволит сократить полигонное захоронение и усовершенствовать регулирование в сфере утилизации пищевой продукции для изготовления кормов и кормовой продукции. Представители РЭО приняли участие в круглом столе по переработке пищевых отходов, эффективным технологиям и правовому регулированию в рамках Недели в поддержку компостирования.

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«В ретейле образуется достаточно большое количество пищевой продукции с истекшим сроком годности. Регулирование в сфере переработки таких видов отходов не позволяет эффективно снижать объемы захоронения на полигонах. На экспертизы уходит много времени, из-за чего продукция перестает подлежать переработке. Если буквально истолковывать законодательство, то для изготовления кормов и кормовых добавок из некачественной пищевой продукции требуется проводить две ветеринарно-санитарные экспертизы, чтобы понять пригодна ли продукция для утилизации в качестве корма и можно ли ее выпускать на рынок. Мы предлагаем исключить первую экспертизу, так как готовый продукт в виде кормовой продукции в любом случае ее пройдет», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На конференции руководитель Департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков рассказал об отсутствии правоприменительной практики. Это в свою очередь приводит к тому, что юридические лица и индивидуальные предприниматели несут дополнительные затраты, в том числе на проведение экспертизы и соблюдение требований по временному хранению некачественной продукции.

Сами предприятия не заинтересованы в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы ввиду неопределенности и размытости правовых норм, из которых невозможно сделать вывод о том, какие действия юрлиц и ИП по обращению с пищевой продукцией будут признаваться добросовестными. Правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, утвержденные Минсельхозом России, содержат положения о сроках проведения данной экспертизы, которая в случае необходимости проведения лабораторных исследований может занимать до 10 календарных дней.

В настоящее время при буквальном толковании законодательства в случае необходимости изготовления кормов и кормовых добавок из некачественной пищевой продукции необходимо проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в количестве двух раз: первый раз в целях оценки пригодности пищевой продукции для утилизации в качестве корма; второй раз в целях выпуска данной продукции на рынок.

Учитывая, что корм и кормовые добавки являются объектами ветеринарно-санитарной экспертизы, предлагается исключить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в отношении некачественных пищевых продуктов для последующего использования в качестве корма, так как экспертиза в любом случае будет проводится в отношении готового продукта в виде кормовой продукции

«При этом следует отметить высокую импортозависимость по кормовым добавкам и компонентам отечественной комбикормовой промышленности. В условиях интенсификации животноводства исключительную важность приобретает проблема дефицита источников кормового белка, который оценивается в 1,8 — 2,1 млн тонн в год. Необходимо создать комплексную систему и инфраструктуру эффективного управления пищевой продукции с истекающими истекшими сроками годности в Российской Федерации», — пояснил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.