Экологи посчитали, сколько полигонных отходов можно переработать

Российский экологический оператор представил на Российском экологическом форуме (РЭФ) морфологию годового образования полезных фракций в составе твердых коммунальных отходов. Доля бумаги и картона в отходах достигает 36%, при этом существует дефицит мощностей по утилизации бумаги в размере 2,1 миллиона тонн.

«В рамках РОП (расширенная ответственность производителей) нам необходимо наращивать мощности по утилизации полезных фракций из общего объема ТКО, которые образуются в России. В год это примерно 60 миллионов тонн. При этом к 2030 году мы должны сортировать 100% ТКО, а объем захоронения снизить в два раза. Сейчас на полигоны отправляется более 90% ТКО. При этом в составе этих отходов имеется большое количество полезных фракций, 36% — макулатура, полимеров, металлов, стекла, резины, текстиля и древесных отходов в сумме — 16,5%. Таким образом более половины отходов можно было бы отправить на утилизацию, вовлечь во вторичный оборот», — заявил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Исходя из морфологических данных годового образования полезных фракций в составе ТКО, бумага и картон занимают 36%, полимеры — 5%, металлы — 3%, текстиль — 3%, стекло — 3%, резина — 1,5%, древесные отходы — 1%.

В настоящее время в России существует дефицит объектов утилизации отходов. Для сравнения ППК приводит объемы производства товаров в год и сколько мощностей по утилизации уже есть, а сколько должно быть.

Товаров из пластика производится в год 6,381 миллиона тонн, утилизировать из них можно лишь 637 тысячи тонн, таким образом дефицит по мощностям составляет 5,744 миллиона тонн. И это самый большой показатель нехватки объектов для переработки полезных фракций.

Следом идет стекло, для утилизации которого не хватает мощностей на 3,664 миллиона тонн. Товаров из стекла производится 4,114 миллиона тонн, а переработать можно лишь 450 тысяч тонн.

На третьем месте бумага, для переработки которой требуется 968 тысяч тонн мощностей. Товаров производится в год 7,541 миллиона тонн, а утилизировать есть возможность 5,4 миллиона тонн. Для переработки макулатуры в России создано больше всего объектов, дефицит необходимых мощностей составляет около трети от всех товаров, которые производятся в год.

Для утилизации резины нужно еще построить объектов на 968 тысяч тонн. Пока в стране имеется мощностей на 714 тысяч тонн при производстве в год товаров из резины в объеме 1,682 миллиона тонн.

Что касается текстиля, то ему требуется 850 тысяч тонн мощностей. В данный момент мощности по утилизации составляют 112 тысяч тонн, а в год текстильных товаров производится 962 тысячи тонн.

«К 2030 году мы должны обеспечить фактически постройку 94 миллионов тонн объектов ТКО. Не пугайтесь цифры, по Федеральной схеме мы действительно имеем всего 60 миллионов (тонн ТКО, образующихся в год в России — прим.), 94 — это кумулятивная цифра. Она складывается на самом деле путем сложения цифр в разных направлениях обработки, утилизации и размещения отходов. Для этого инвестиционного объема потребуется денежных средств в объеме 450 миллиардов рублей. <…> И для того, чтобы эту цифру привлечь в нашу отрасль, только возможности возмещения через тариф недостаточно, поэтому так остро встал вопрос внедрения РОП, обязанности производителей платить за утилизацию упаковки на все 100% уже с 2022 года, увеличения собираемости экологического сбора для того, чтобы направлять эти средства на создание этих самых мощностей, по которым у нас большой дефицит», — добавил Денис Буцаев.