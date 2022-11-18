Экология 18 ноября 2022, 09:24 Экологи попросили ритейлеров сделать Черную пятницу зеленой

Читать 360tv в

Письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли направил Российский экологический оператор

Российский экологический оператор призвал онлайн-магазины использовать как можно меньше упаковки во время распродаж на Черную пятницу. РЭО направил письмо с обращением в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Во время масштабной акции количество продаж кратно увеличивается, что приводит к образованию больших объемов отходов упаковки. При этом объемы неперерабатываемой упаковки можно сократить до 50% благодаря отказу от пластика, это десятки тонн отходов только за время Черной пятницы, посчитали аналитики. Например, более экологично наполнители в доставках делать из макулатуры, а не пластика.

Реклама

Реклама

«Спрос на доставку товаров во время Черной пятницы кратно возрастает, в итоге увеличивается и количество отходов от упаковки этих товаров. По данным аналитики платежных систем, в прошлом году в Черную пятницу магазины одежды и аксессуаров во время акции увеличили продажи на 25%. А магазины техники — на 7%. Соответственно, увеличилось и количество упаковки, образованной в акционный период. Это десятки тонн отходов. Конечно, эти товары распродали бы в какие-то другие дни. Но именно во время таких масштабных акций растет количество отходов (упаковка составляет до 50%!), а также нагрузка на региональных операторов. Мы предлагаем снизить количество упаковки, а также перейти на перерабатываемые аналоги. Например, вместо неперерабатываемых видов пластика в упаковке можно использовать картон и бумагу. Причём, произведённые из вторсырья. В связи с этим РЭО направил в АКИТ письмо, в котором помимо прочего попросил рассмотреть возможность замены полимерного заполнителя на бумажный. Также важно проводить работу с поставщиками над сокращением количества упаковки на этапе производства», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В прошлом году крупнейшие маркетплейсы России отчитались о продажах на Черную пятницу. За одну неделю, с 22 по 28 ноября, общая сумма заказов у одного из них выросла в 2,6 раза в сравнении с предыдущим годом, а число заказов увеличилось в 2,7 раза. Другой онлайн-ретейлер в день самой акции, 26 ноября, получил в 5 раз больше заказов, а оборот от продаж в этот день увеличил в 4 раза год к году.

Вместе с ростом онлайн-покупок выросло и количество упаковки, которую компании используют для осуществления доставки. Нередки случаи, когда единичная банка крема упаковывается в несколько слоев пластиковой и бумажной упаковки, а затем кладется в картонную коробку. Объем упаковки, в разы превышающий объем завернутого в упаковку товара, неприемлем и неэкологичен, говорится в письме РЭО.