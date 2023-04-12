Экология 12 апреля 2023, 09:45 Экологи попросили не выбрасывать в баки ветки, деревья и шины во время субботников

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Эти отходы необходимо вывозить отдельно, пояснили в РЭО

Ветки, деревья, шины и строительные отходы нельзя складывать в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО). Российский экологический оператор напомнил организаторам субботников, как правильно проводить уборки территорий.

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«Ежегодно месяц благоустройства по всей России начинается со сбора больших объемов отходов, как бытовых, так и растительных. В прошлом году при поддержке РЭО по всей России прошло более 60 субботников „Зеленый десант“. Тогда за апрель–май было собрано 62,7 тонны отходов. И это лишь часть всех отходов, которые неравнодушные граждане, активисты и эковолонтеры собирают во время весенних субботников ежегодно в нашей стране. Мы хотим напомнить, как правильно проводить уборки во дворах. Во время мероприятий по уборке территорий общего пользования населенных пунктов вывозить отходы обязаны организаторы таких мероприятий. В основном ими являются органы местного самоуправления. Вывозить отходы от субботников муниципалитет может как самостоятельно, так и силами регионального оператора только при заключении соответствующего договора», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В этот период всегда значительно возрастает количество заявок поданных региональному оператору на вывоз отходов, диспетчерские службы работают в усиленном режиме. Вывоз ТКО осуществляется силами регионального оператора с контейнерных площадок, которые входят в специализированные муниципальные реестры, а также из временных мест сбора отходов в ходе субботников.

К ТКО относятся предметы упаковки, стеклотара, бумага, предметы обихода, окурки, мебель, отходы текущего ремонта, бытовая техника. Срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор к ТКО не относятся, поэтому управляющие компании должны их вывезти самостоятельно в рамках дополнительных договоров.

«Зачастую в период субботников растительные отходы складируются не только вместе с коммунальными отходами в обычные контейнеры, а также прямо у контейнеров. В первом случае региональному оператору необходимо привлекать дополнительную специализированную технику, так как подобные отходы, особенно крупногабаритные, могут повредить механизмы обычных мусоровозов, а во втором случае необходимо еще и расчистить проход к контейнерам», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Кроме того, растительные отходы быстро заполняют баки, что грозит переполнением контейнеров и образованием серьезных навалов на контейнерных площадках, а также они являются легковоспламеняемыми в связи с чем возрастает угроза возникновения очагов возгорания на контейнерных площадках.

Все это существенно увеличивает нагрузку на региональных операторов и может повлиять на качество оказания им услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в целом.

Также в этот период увеличивается количество жалоб в «РЭО Радар» о навалах на контейнерных площадках.

После того, как в «РЭО Радар» поступает сообщение о проблеме, РЭО берет его в работу. Совместными усилиями с региональным оператором и органом местного самоуправления проблема навалов будет решена.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.