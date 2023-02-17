Экология 17 февраля 2023, 11:34 Экологи поддержали запрет магазинам и аптекам пользоваться мусорными баками жильцов

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Собранные суммы с населения и бизнеса за услугу по вывозу отходов существенно отличаются

Российский экологический оператор поддержал предложение спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова наказывать магазины и аптеки за сброс отходов в контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО).

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«Свои отходы юрлица и ИП должны сами определять к тем или иным типам опасности, но на практике это приводит к злоупотреблениям. Они занижают количество образующихся ТКО и передают их не региональным операторам по обращению с ТКО, а иным лицам. Это приводит не только к убыткам регоператоров, но и возникновению несанкционированных свалок. Кроме того, такие отходы, как правило, не проходят обработку и не направляются на утилизацию. Еще одна проблема — это использование магазинами и аптеками придомовых контейнеров. При этом собранные суммы с населения и бизнеса за услугу по вывозу отходов существенно отличаются. И чтобы это исправить, на полную мощность должна заработать расширенная ответственность производителей (РОП). Предложение спецпредставителя мы, конечно, поддерживаем, несправедливость должна быть устранена», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Согласно № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I–V классов опасности, обязаны относить данные отходы к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, предусмотренном приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1027.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу «загрязнитель платит», чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Для совершенствования системы РОП был разработан законопроект.

Законопроектом предлагается перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Предлагается также установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года (сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10−45%), отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива не менее, чем на 10%. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.