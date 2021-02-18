Экологи поддержали переход на пластиковую упаковку: бумажные стаканчики для кофе не разлагаются. Об этом рассказала руководитель экологического движения «Раздельный сбор» в московском регионе Валерия Коростелева, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Для изготовления миллиона бумажных стаканчиков нужно вырубить 200 деревьев, но на свалках такая посуда не разлагается. Дело в том, что стаканчики для чая и кофе навынос содержат пластиковую пленку внутри, поэтому их нельзя переработать. Каждый день в Москве используют миллион таких тар.

Даже если специалисты разработают технологию без пленки, такую бумагу тоже не получится сдать в макулатуру. Термин «биоразлагаемость» подразумевает закомпостированность. В России не развита система сбора и компостирования.

«Это просто пойдет на свалку, будет выделять сероводород и метан, потому что никак не разлагаются пищевые отходы и бумага на свалках — там нет доступа кислорода, микроорганизмов. Они будут на свалке, как пластик», — объяснила Коростелева.

При этом для производства пластиковой посуды уходит намного меньше ресурсов. К тому же, такие отходы можно много раз отправлять на переработку.

Также эколог призвала перейти на полипропилен. Тогда в процессе сортировки вся упаковка пойдет на переработку.