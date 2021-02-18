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    18 февраля 2021, 17:54

    Экологи поддержали переход на пластиковую упаковку

    Алена Макаренко

    Экологи поддержали переход на пластиковую упаковку: бумажные стаканчики для кофе не разлагаются. Об этом рассказала руководитель экологического движения «Раздельный сбор» в московском регионе Валерия Коростелева, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

    Экологи поддержали переход на пластиковую упаковку

    Для изготовления миллиона бумажных стаканчиков нужно вырубить 200 деревьев, но на свалках такая посуда не разлагается. Дело в том, что стаканчики для чая и кофе навынос содержат пластиковую пленку внутри, поэтому их нельзя переработать. Каждый день в Москве используют миллион таких тар.

    Даже если специалисты разработают технологию без пленки, такую бумагу тоже не получится сдать в макулатуру. Термин «биоразлагаемость» подразумевает закомпостированность. В России не развита система сбора и компостирования.

    «Это просто пойдет на свалку, будет выделять сероводород и метан, потому что никак не разлагаются пищевые отходы и бумага на свалках — там нет доступа кислорода, микроорганизмов. Они будут на свалке, как пластик», — объяснила Коростелева.

    При этом для производства пластиковой посуды уходит намного меньше ресурсов. К тому же, такие отходы можно много раз отправлять на переработку.

    Также эколог призвала перейти на полипропилен. Тогда в процессе сортировки вся упаковка пойдет на переработку.