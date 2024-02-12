Экология 12 февраля 2024, 18:19 Экологи оценили идею запрещающих знаков парковки рядом с контейнерными площадками Telegram

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Установку знаков о запрете парковки рядом с контейнерными площадками позитивно оценили в Российском экологическом операторе. Из-за неправильно припаркованных машин нарушается вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), в регионах за это предусмотрен штраф.

«В Подмосковье начали появляться знаки, запрещающие парковку у контейнерных площадок. РЭО позитивно оценивает эту меру. Подобные правонарушения регулярно фиксируются по всей стране. Из-за машин мусоровозы не могут подъехать к мусорным контейнерам, сбивается весь график вывоза. Как итог, граждане начинают самостоятельно наказывать владельцев неправильно припаркованных машин и сбрасывают пакеты с мусором прямо на авто, такие фотографии появляются в соцсетях», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Штраф за парковку рядом с мусорными контейнерами предусмотрен в таких регионах, как Московская, Саратовская, Ленинградская, Белгородская, Новгородская, Оренбургская и Калужская области, Приморский край и в других субъектах РФ. Он может достигать 5000 рублей. Для должностных лиц штраф составляет до 10 000 рублей, для юрлиц — до 30 000 рублей. Регионы вправе устанавливать такую административную ответственность.