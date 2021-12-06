Экологи опровергли рост тарифа на вывоз отходов из-за новых правил для регоператоров

Представитель Российского экологического оператора (РЭО) и отраслевые эксперты опровергли возможность роста тарифа за вывоз мусора из-за перераспределения трат региональных операторов на транспортировку отходов. Материал об этом был опубликован в «Известиях» в ночь на понедельник, 6 декабря.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил представитель ППК РЭО, курирующей мусорную реформу в стране.

Проект направлен в уполномоченные органы исполнительной власти — ФАС и Минприроды России, уточнил представитель компании. Специалисты РЭО подготовили проект постановления после обращений регоператоров и анализа правоприменительной практики.

Эксперты объяснили, что проект постановления правительства поможет перераспределить траты региональных операторов на транспортировку отходов. Сделать это предлагается за счет строительства мусороперегрузочных станций. Платежи за вывоз мусора из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа, уточнили в РЭО. Сэкономленные деньги можно будет направить на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Эксперты отрасли поддержали проект.

Сэкономленные деньги можно будет закладывать на строительство мусороперегрузочных станций, перераспределение средств внутри валовой выручки регоператоров позволит нарастить инфраструктуру для раздельного сбора отходов.

«Регоператоры смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной Президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов», — добавили в РЭО.

Вдвое меньше расходов на транспортировку

Эксперты отрасли обращения с отходами поддержали проект постановления по перераспределению трат. В группе АО «Ситиматик» имеют значительный опыт по созданию и эксплуатации объектов обработки ТКО, в том числе мусороперегрузочных станций. В компании считают, что расходы на транспортировку могут быть меньше в два раза в регионах, где есть такие станции.

«По мнению, АО „Ситиматик“, строительство подобных станций оптимизирует транспортную составляющую, включаемую в тариф региональных операторов. Исходя из практики компании, в регионах с МПС расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов могут быть в два раза ниже, чем в регионах, где такие объекты отсутствуют», — указала в «Ситиматике».

Проект постановления предполагает, что регоператоры будут сохранять расходы в течение пяти лет. Но строительство станций может окупиться как за более короткий, так и за более продолжительный срок. «Ситиматик» предлагает согласовывать срок экономии с органами исполнительной власти субъекта РФ: как с регулирующим органом, так и с министерством, отвечающим за формирование территориальной схемы обращения с отходами.

В проекте также учитывается, что в цену транспортирования ТКО включены расходы на содержание станций, но это не распространяется на уже заключенные долгосрочные контракты, указали в «Ситиматике».

«Кроме того, сохраняется законодательная „неопределенность“ в случае, если МПС принадлежит не региональному оператору, а иному лицу. В связи с этим, АО „Ситиматик“ предлагает дополнить проект постановления условиями аренды МПС региональным оператором у иных лиц (например, аренда у муниципалитетов)», — добавили в «Ситиматике».

Проект постановления — логичный шаг в реализации реформы обращения с ТКО, считает заместитель генерального директора группы «Эколайн» Елена Вишнякова.

«Использование мусороперегрузочных станций приводит к снижению расходов оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов. Это часть технологического процесса, которая должна быть учтена в тарифе. Постановление мотивирует операторов создавать перегрузки, абсолютно логичный шаг в развитии реформы обращения с отходами», — сказала Вишнякова.

Без роста тарифа

Ильдар Неверов, общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, назвал меру здравой и назревшей. При этом она не повлечет за собой роста тарифа.

«В ряде субъектов РФ транспортные, логистические цепочки перемещения ТКО не всегда оптимальны. Для сокращения затрат на транспортирование ТКО с мест их образования до мест обработки и утилизации требуется перегрузить мусор в той или иной локации. Это существенно сказывается на расходах на транспортировку в большинстве случаев. Поэтому включение такого параметра, как расходы на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций не повлечет за собой роста тарифа. Это очевидно. Если где-то убыло, где-то прибыло и наоборот.», — сказал Неверов.

С ним согласен генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. По его словам, транспортные расходы наоборот должны снизиться, а тариф не будет расти.

«Документ предусматривает включение в расходы регоператора затраты на эксплуатацию мусороперегрузочных станций, но только в том случае, если использование этих станций приводит к снижению расходов регоператора на транспортирование ТКО. Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф как раз-таки не рос. В итоге транспортное плечо будет меньше и расходы сократятся. Регоператор сократит расходы на транспортировку именно за счет строительства мусороперегрузочных станций», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Он объяснил, что речь о перераспределении расходов на издержки, которые не приведут к росту тарифа. При этом если у конкретного регоператора расходы на транспортировку не сократятся, то и на строительство мусороперегрузочных станций ему нельзя будет учитывать расходы при формировании тарифа.

«Это не повлияет на тариф для граждан, так как речь идет о перераспределении средств внутри выручки региональных операторов», — подчеркнул Буцаев.