Экология 14 февраля 2023, 12:16 Экологи опровергли данные об утилизации отходов в России

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Ранее появилась недостоверная информация о том, что утилизация не превышает 7%

Информация о том, что в России перерабатывается лишь 7% твердых коммунальных отходов (ТКО), не соответствует действительности, сообщили в Российском экологическом операторе. Материал с такими данными вышел в «Известиях». Однако ранее РЭО подвел итоги реформы за 2022 год и сообщил, что доля утилизации в России составила 12%.

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«По данным отчетов, которые субъекты РФ предоставляют в РЭО, согласно федеральному проекту „Комплексная система обращения с ТКО“, доля утилизации бытовых отходов в 2022 году составила 12%. И этот показатель превышает запланированный на 4,4%», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее РЭО подвел итоги реформы по обращению с ТКО в 2022 году. Ключевые показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в прошедшем году достигнуты и превышены в несколько раз. Из всех образованных в 2022 году ТКО в России 50% были направлено на обработку. По сравнению с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.