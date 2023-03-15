Экология 15 марта 2023, 16:32 Экологи обсудили внедрение раздельного сбора отходов в регионах на WASMA-2023

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Руководитель департамента взаимодействию с региональными операторами и комплексному развитию территорий ППК РЭО Анатолий Куценко выступил на сессии «Вместе или раздельно? Региональные операторы ТКО и заготовители/переработчики ВМР» на WASMA-2023. Сессия организована Ассоциацией содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» в рамках деловой программы выставки WASMA-2023.

Эксперты обсудили вопросы организации раздельного сбора в регионах, проблемы его внедрения, возможность совместной работы региональных операторов и заготовителей (переработчиков) ВМР в целях уменьшения потока отходов и увеличения их включения в повторное использование.

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«По итогам 2022 года в Российской Федерации раздельным накоплением ТКО охвачено 56,6% населения. Для раздельного накопления отходов контейнеры расставлены в 141 городе из 171, с населением более 100 тысяч человек.

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Наблюдается рост охвата населения раздельным сбором практически во всех федеральных округах России. Наибольший рост охвата отмечается в Уральском федеральном округе, + 31,8%.

В 17 регионах внедряется пофракционный сбор твердых коммунальных отходов. Устанавливаются контейнеры под сбор отдельных фракций — стекла, пластика, бумаги, металла. В 46 субъектах Российской Федерации реализуется двухконтейнерная система сбора отходов и в 11 регионах комбинируются обе системы — двухконтейнерная и пофракционная» — рассказал руководитель департамента взаимодействию с региональными операторами и комплексному развитию территорий ППК РЭО Анатолий Куценко.

Он также отметил, что в 11 регионах мероприятия по раздельному накоплению отходов в 2022 году не реализовывались по различным причинам. Среди основных можно выделить недостаточность или отсутствие мощностей по обработке ТКО, отсутствие объектов для утилизации выбранных полезных фракций отходов после обработки и недостаточность контейнерных площадок, оборудованных для установки контейнеров для раздельного накопления.

В целях популяризации сортировки и разделения отходов, мотивации и приучения населения к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде в регионах открываются пункты приема вторсырья от населения как на безвозмездной основе, так и с возможностью получения вознаграждения — экопункты. В таких пунктах можно сдать макулатуру, пластик, пленку, металл, текстиль, стекло, бытовую технику и другие виды отходов, которые в дальнейшем будут переданы на переработку.

Всего в России в 59 регионах действуют 705 пунктов одновременного приема нескольких видов отходов, включая экопункты В 35 регионах функционирует 200 экопунктов, в которых население может получить деньги за сданные вторичные ресурсы.

Высокую заинтересованность в открытии экопунктов проявляют регоператоры, а также коммерческие организации.

В 15 регионах региональными операторами открыт 51 экопункт, 16 из которых открыты в 2022 году в 9 регионах.