Экология 25 мая 2023, 17:17 Экологи обсудили ключевые инструменты построения экономики замкнутого цикла на НМЭК

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Сессия «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов» прошла на полях Невского международного экологического конгресса. Докладчики обсудили проблематику в сфере экономики замкнутого цикла, в частности законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП) и другие изменения в отрасли.

«В экономике замкнутого цикла мы говорим не только о твердых коммунальных, но обо всех видах отходов. Она включает в себя много инициатив. <…> Очень показателен пример РОП. Это единственный инструмент, который позволяет нивелировать ценовую разницу между вторсырьем и оригинальным сырьем. У вторсырья всегда статичная структура себестоимости. Оно не может стоить дешевле, чем оно стоит, потому что в его стоимость заложены многие технологические переделы, которые оно проходит прежде чем стать тем, чем оно становится. Если мы не находим инструмент по сбалансирование его стоимости по отношению к оригинальному сырью, выбор хозяйствующего субъекта будет всегда в пользу оригинального сырья. Поэтому закон РОП крайне важен. Это один из наиболее сложных законопроектов, которые в последнее время были разработаны экологическим блоком. РОП позволит всем утилизаторам получать компенсацию на переработку, повысит эффективность отрасли в целом», — сказал в своем выступлении генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин также указал, что создание спроса на вторичные ресурсы и вторичное сырье является главным в экономике. «Любыми способами и механизмами мы будем это делать. Прежде всего — инфраструктура. Есть определенные успехи, и мы не собираемся останавливаться. РОП — тоже стимул бизнеса заниматься циркуляционной экономикой», — подчеркнул он.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Р Ф по экономической политике Иван Абрамов сообщил, что в прошлом году было одобрено несколько законов, которые способствуют переходу к экономике замкнутого цикла. Были внесены изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления, были введены понятия «вторичные ресурсы», «вторичное сырье», установлены требования к обращению с отходами производства и потребления.

«Также мы внесли изменения в закон о недрах, где регламентировали использование отходов недропользования. Доля неизвлеченных компонентов сегодня в среднем из руды: до 25% молибдена, меди, никеля, до 35% — кобальта, до 45% — свинца и цинка, до 50% —вольфрама, до 60% — олова. Это та существующая возможность, которая есть уже сегодня», — добавил он.

Председатель совета директоров, ООО «ГК „ЭкоЛайн“ Евгений Михайлов на сессии НМЭК заявил, что за последние годы „ЭкоЛайн“ построила более 2 млн тонн мощностей по обращению с ТКО. Глубина переработки на них составляет 50−75%.

«Это, наверное, максимально возможный результат, который сейчас есть в стране. И сейчас мы находимся на финальном этапе строительства завода. Наверное, по окончании это будет крупнейший завод в России. Строим его с помощью ППК РЭО. Я считаю, что они в этом плане спасли отрасль, рынок, организовав понятные принципы финансирования объектов по обработке и переработке вторичных материальных ресурсов, тем самым позволив отрасли жить и привлекать деньги», — сказал Михайлов.

В свою очередь ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова назвала РЭО ключевым партнером вуза по созданию и внедрению передовых технологий в области «зеленой» экономики.

«В 2022 году Университет МИСИС в числе ведущих вузов, научно-исследовательских организаций, компаний реального сектора экономики, вошёл в консорциум „Экономика замкнутого цикла“ (ЭЗЦ), созданный под эгидой РЭО. Одна из его целей — создание высококвалифицированного кадрового резерва, повышение качества подготовки научно-исследовательских кадров отрасли.

В рамках деятельности консорциума вузами-участниками будут созданы образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в сфере ЭЗЦ. У многих университетов уже есть значительный опыт разработки и реализации программ с ведущими академическими и бизнес-партнерами отрасли. В НИТУ МИСИС действует уникальная магистерская программа «Управление природоохранными инновациями», нацеленная на подготовку специалистов для решения прикладных задач ведущих промышленных предприятий России в сфере устойчивого развития. В 2021 году программа получила спецприз конкурса «Зеленая премия», организованного для популяризации инициатив в области экологии, осознанного потребления, правильного обращения с отходами.

В 2023/24 учебном году Университет МИСИС совместно с ППК РЭО запускают первую в России флагманскую магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла». Для ее создания привлечены ключевые бизнес-партнеры вуза: НЛМК, СУЭК, ЭкоЛайн, Металлоинвест, Газпромнефть, Еврохим, ФосАгро и другие. Выпускники, прошедшие обучение, смогут управлять новыми производственными процессами на предприятиях ГМК, а также реализовывать проекты в области ЭЗЦ», — рассказала Черникова.

Путешественник Федор Конюхов также высказался о проблемах экологии, с которыми сталкивается регулярно во время своих путешествий, в особенности о загрязнении пластиком.

«Когда в 1991 году я впервые шел без остановки вокруг света, увижу одну бутылку пластиковую — сачком поймаю и беру себе на яхту. Сейчас я уже не собираю мусор, потому что моей яхты не хватило бы. Когда я раньше ходил в плавание, было много китов, дельфинов, альбатросов. Но с каждым моим плаванием их всё меньше, меньше. Это меня очень волнует. Нам нужно думать о загрязнении планеты пластиком. При этом не нужно отказываться от него — нужно тратить ресурсы на переработку», — сказал мореплаватель.