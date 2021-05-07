Экологи обозначили вероятную причину массовой гибели животных у Каспийского моря

Гендиректор АНО Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал радиостанции «Говорит Москва» о причинах массовой гибели животных на побережье Каспийского моря. По его словам, одна из причин состоит в деятельности браконьеров.

«Практически по всему побережью такая картина. Где-то в среднем плотность — три погибших особи на километр. Вместе с группой московских ученых из научно-экспедиционного центра морских млекопитающих мы третий день ездим по побережью, берем образцы ДНК для определения пола и возраста погибших. Пока данных нет о погибших, есть версии только», сообщил Гапизов.

Он добавил, что существует версия, что животные гибнут в сетях и запутываются. Помимо этого, он сообщил, что снятая шкура может свидетельствовать о действиях браконьеров.