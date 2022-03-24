Экологи объяснили преимущества стекла и пластика перед тетрапаком

Производители заявили, что у них могут возникнуть сложности с упаковкой тетрапак. Альтернативой такой упаковке могут стать стеклянные и пластиковые бутылки, заводов по переработке этих материалов в России в десятки раз больше, чем предприятий по переработке ТетраПак. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«На данный момент из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки ТетраПак. На самом деле, альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и ПЭТ-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости. Если для переработки ТетраПака в стране не хватает мощностей (у нас есть данные о 4 заводах по переработке мощностью 23,5 тысячи тонн, при этом на полках страны в ней — миллионы продуктов), то с переработкой ПЭТ ситуация в десятки раз лучше: в стране 23 предприятия по переработке мощностью 233 тысячи тонн. Между тем, совокупные мощности по переработке полимерных отходов составляют 890 тысяч тонн, это 176 предприятий. Важно понимать, что при наличии сырья большая часть из совокупной мощности может быть перепрофилирована для переработки ПЭТ! Если говорить о стекле, то в России располагается 38 предприятий мощностью 915 тысяч тонн», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Тетрапак — упаковка многокомпонентная, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. Это обуславливает трудоемкость ее переработки.

По данным РЭО, со следующего года вступит в силу закон о расширенной ответственности производителей (РОП), по которому заработает принцип «загрязнитель платит». Это означает, что чем менее упаковка экологична, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. РОП — механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. С 2023 года вступит в силу законопроект, по которому норматив по упаковке составит 100%, отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10%.