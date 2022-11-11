Экология 11 ноября 2022, 11:41 Экологи объяснили, что мешает перерабатывать отходы текстиля в России В России подлежит сбору всего 1% таких отходов

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В Российском экологическом операторе назвали проблемы, связанные с переработкой отходов текстиля. К ним относятся отсутствие инфраструктуры сбора — в России подлежит сбору всего 1% таких отходов — и экономических стимулов для продажи продукции из вторичного текстиля.

«Развитию отрасли переработки отходов текстиля препятствуют такие проблемы, как отсутствие специализированной инфраструктуры сбора и экономических стимулов для продажи продукции от глубокой переработки таких отходов. Поэтому очень важно совчершенствовать механизмы расширенной ответственности производителей (РОП), сделать все, чтобы производители и импортеры таких товаров не уходили от ответственности. Кроме того, ставка экосбора на текстильные отходы сейчас довольно низкая — около 16 тысяч рублей, повысить ее следует как минимум в 2,5 раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего 1% текстильных отходов собирается в России, остальное оказывается на полигонах или сжигается. Но такие отходы можно бы переработать и использовать повторно, в качестве, например, обтирочной ветоши, добавили в РЭО. Ее импорт до февраля составлял примерно 40% от общего объема.

Также можно перерабатывать текстильные отходы в нетканые материалы, синтетическую и натуральную пряжу, продукты из текстильной целлюлозы. Но для этого нужны предприятия глубокой переработки с линиями по разволокнению и производству конечной продукции. Зато появление таких объектов могло бы стимулировать сбор текстильных отходов и создание для этого необходимой инфраструктуры.