Экология 30 марта 2023, 11:09 Экологи: объем отходов на горнолыжных курортах вырос на 40%

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Объем отходов в Хибинах, на Шерегеше и Эльбрусе в январе 2023-го составил 3075 тонн.

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Объем отходов в Хибинах, на Шерегеше и Эльбрусе с началом горнолыжного сезона вырос на 10, 21 и 40% в январе 2023-го и составил 3075 тонн, столько весят более 150 тысяч комплектов лыжного снаряжения. В среднем один комплект весит 20 кг. Российский экологический оператор привел сравнительные данные по объему образования отходов на основных горнолыжных курортах России за октябрь и январь.

«РЭО проанализировал данные по объему образования отходов на популярных горнолыжных курортах России. Каждый год отходообразование растет с началом сезона. В Хибинах, на Шерегеше и Эльбрусе в январе рост составил 10−40%, было образовано 3075 тонн отходов, это 150 тысяч комплектов горнолыжного снаряжения при весе 20 кг. По данным региональных операторов, работающих в курортных зонах, все собранные на горнолыжках отходы направляются на обработку, полезные фракции по возможности утилизируются. Хочу напомнить, что еще в прошлом году началось межведомственное обсуждение по поводу введения ограничений на одноразовый пластик, трудноутилизируемые отходы в курортных зонах. Пилотными регионами могли бы стать Краснодарский край, Крым и Байкал. РЭО поддержал идею. В дальнейшем подобную практику ограничений на одноразовые и трудноутилизируемые товары целесообразно распространять на всю страну», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По данным регоператора АО «Ситиматик», в Хибинах в среднем ежегодно сезонное увеличение ТКО, образующихся на горнолыжных курортах Мурманской области (Апатиты-Кировск), не превышает 10%. В октябре 2022 была собрана 1871 тонна ТКО, в январе 2023-го — 2088 тонн. В соответствии с территориальной схемой ТКО направляют на завод ТО ТБО в Мурманске или на КПО в Междуречье.

Согласно информации ООО «Экотек», на Шерегеше в октябре прошлого года было собрано 370 тонн ТКО, в январе — 612 тонн. Отходы направляют на сортировку. Рост отходообразования составил 40%.

Что касается Эльбруса, то ООО «Экологистика» сообщает, что за октябрь 2022 года с поляны Азау, Чегет и п. Эльбрус, парка «Приэльбрусье» вывезено 296 тонн отходов, за январь текущего года — 375 тонн. Рост отходообразования составил 21%.