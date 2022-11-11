Экология 11 ноября 2022, 11:42 Экологи назвали замену H&M на рынке сбора старой одежды в России Российский экологический оператор разработает меры поддержки таким компаниям

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После ухода H&M с рынка вторичного текстиля спрос на него распределился между российскими сборщиками, сообщил Российский экологический оператор. К ним относятся фонд «Второе дыхание», «Спасибо», «Лепта», «Зигзаг удачи», «Собиратор», «Мегахенд».

«До февраля крупнейшим поставщиком на рынке вторичного текстиля в России была компания H&M. После закрытия каналов импортного сырья цены на него подросли, спрос перераспределился между такими российскими компаниями, как фонд „Второе дыхание“, „Спасибо“, „Лепта“, „Зигзаг удачи“, „Собиратор“, „Мегахенд“ и другими. При этом канал сбора H&M никем не заместился, до этого в магазинах шведского ритейлера работали приемные пункты для старой одежды. Очевидно, что проблемой здесь является отсутствие необходимой инфраструктуры сбора. Для ее создания нужен комплекс мер, которые мы учли в дорожной карте. В первую очередь на поддержку смогут рассчитывать действующие игроки, о которых шла речь выше. РЭО дополнительно обсудит с участниками рынка формы поддержки», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

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В РЭО добавили, что это могут быть как прямые меры финансовой поддержки за счет средств экосбора, так и меры регуляторного характера. Речь о СанПиНах для установки контейнеров, изменениях в Налоговый кодекс, пересмотр ставок экосбора и нормативов утилизации. РЭО также готов финансировать создание объектов утилизации текстильных отходов на льготных условиях. В пайплайне РЭО уже есть заявки от инвесторов на создание таких предприятий.