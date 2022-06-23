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    23 июня 2022, 12:30

    Экологи назвали регионы с мусоровозами с датчиками слежения

    Редакция сайта 360

    Данные с каждого десятого мусоровоза в России начали передавать в Российский экологический оператор в рамках проекта по прослеживаемости за движением отходов. Всего к эксперименту присоединились 1512 мусоровозов из 12 регионов.

    Экологи назвали регионы с мусоровозами с датчиками слежения

    «В этом году мы начали эксперимент по прослеживаемости движения твердых коммунальных отходов (ТКО), который позволит очистить отрасль от недобросовестных подрядчиков. Устройства на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки позволяют полностью отследить весь жизненный цикл отходов. Благодаря сбору данных мы можем видеть, изменился ли вес отходов и сколько на самом деле ТКО мусоровоз привозит на объект. Уже сейчас в эксперименте принимает участие 15 региональных операторов, которые настроили ретрансляцию данных по движению 1512 мусоровозов, это каждый десятый мусоровоз в стране. На сегодняшний день мы проводим работы по решению технических и административных вопросов по передаче данных о движении мусоровозов. С большинством региональных операторов мы планируем договориться в ближайшее время», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

    Он добавил, что к эксперименту присоединились региональные операторы из таких регионов, как Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края, Сахалинская, Свердловская, Нижегородская, Московская, Челябинская и Магаданская области, Республики Алтай и Хакасия, а также Ненецкий автономный округ.

    Эксперимент по полной прослеживаемости ТКО РЭО проводит совместно с компаниями Leonovich Labs и ГК «Элемент». В рамках него датчики также устанавливают на контейнеры для измерения объема заполненности бака и количества его переворачиваний, камеры — на мусоровозы, чтобы видеть, когда мусоровоз подъезжает и поднимает бак. На линиях сортировки устанавливаются камеры, позволяющие понять морфологический состав, а также ведутся работы по получению данных с весового контроля на объектах инфраструктуры. Планируется, что результаты эксперимента подведут в конце лета 2022 года.

    «РЭО собирает данные с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, датчиков наполненности контейнеров. К данным также относятся и другие показатели по ТКО, которые предоставляют компании. Наша задача — скомпоновать все в единую систему и провести анализ. Его результаты помогут нам понять, какую пользу дают датчики, как при помощи них можно сократить затраты на транспортировку ТКО и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Пока предоставление данных не является обязательным условием. После принятия постановления правительства все данные начнут учитывать в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ)», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров.

    Ранее РЭО сообщал, что в сфере обращения с отходами в России задействовано 22 773 транспортных средства, из них 15 451 — это мусоровозы. Всего на территории России определены 284 зоны деятельности региональных операторов, в новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) работают все субъекты РФ. В российских регионах действует 181 региональный оператор.