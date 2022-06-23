Экологи назвали регионы с мусоровозами с датчиками слежения

Данные с каждого десятого мусоровоза в России начали передавать в Российский экологический оператор в рамках проекта по прослеживаемости за движением отходов. Всего к эксперименту присоединились 1512 мусоровозов из 12 регионов.

«В этом году мы начали эксперимент по прослеживаемости движения твердых коммунальных отходов (ТКО), который позволит очистить отрасль от недобросовестных подрядчиков. Устройства на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки позволяют полностью отследить весь жизненный цикл отходов. Благодаря сбору данных мы можем видеть, изменился ли вес отходов и сколько на самом деле ТКО мусоровоз привозит на объект. Уже сейчас в эксперименте принимает участие 15 региональных операторов, которые настроили ретрансляцию данных по движению 1512 мусоровозов, это каждый десятый мусоровоз в стране. На сегодняшний день мы проводим работы по решению технических и административных вопросов по передаче данных о движении мусоровозов. С большинством региональных операторов мы планируем договориться в ближайшее время», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Он добавил, что к эксперименту присоединились региональные операторы из таких регионов, как Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края, Сахалинская, Свердловская, Нижегородская, Московская, Челябинская и Магаданская области, Республики Алтай и Хакасия, а также Ненецкий автономный округ.

Эксперимент по полной прослеживаемости ТКО РЭО проводит совместно с компаниями Leonovich Labs и ГК «Элемент». В рамках него датчики также устанавливают на контейнеры для измерения объема заполненности бака и количества его переворачиваний, камеры — на мусоровозы, чтобы видеть, когда мусоровоз подъезжает и поднимает бак. На линиях сортировки устанавливаются камеры, позволяющие понять морфологический состав, а также ведутся работы по получению данных с весового контроля на объектах инфраструктуры. Планируется, что результаты эксперимента подведут в конце лета 2022 года.

«РЭО собирает данные с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, датчиков наполненности контейнеров. К данным также относятся и другие показатели по ТКО, которые предоставляют компании. Наша задача — скомпоновать все в единую систему и провести анализ. Его результаты помогут нам понять, какую пользу дают датчики, как при помощи них можно сократить затраты на транспортировку ТКО и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Пока предоставление данных не является обязательным условием. После принятия постановления правительства все данные начнут учитывать в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ)», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров.

Ранее РЭО сообщал, что в сфере обращения с отходами в России задействовано 22 773 транспортных средства, из них 15 451 — это мусоровозы. Всего на территории России определены 284 зоны деятельности региональных операторов, в новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) работают все субъекты РФ. В российских регионах действует 181 региональный оператор.