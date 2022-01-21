Экологи назвали процент вторсырья в отсортированном бытовом мусоре

В 2021 году на сортировочных линиях было отобрано 43,3% отходов, из них для переработки были пригодными 11%. Об этом сообщил Российский экологический оператор. Среди полезных фракций отобрали макулатуру, металл, стекло, полимеры, текстиль.

«Уровень утилизации твердых коммунальных отходов в 2021 году составил 11,6%, это 6 миллионов тонн отходов. Показатель удалось повысить с позапрошлогодних 8,66%, в том числе, благодаря вводу новых объектов обращения с ТКО. В прошлом году таких был введен 61, в 2020 — 37 объектов. Что касается уровня сортировки, то в 2021-м он составил 43,3%, когда как в 2020-м равнялся 30%. Из всех отсортированных ТКО 11% оказались пригодными для утилизации без учета органики, на сортировках были отобраны полезные фракции (макулатура, полимеры, металл, стекло, компост и прочие виды вторичных материальных ресурсов, вроде текстиля)», — сказал Буцаев.

Среди 61 нового объекта 33 занимаются сортировкой, а 11 — и сортировкой, и утилизацией. Мощность всех новых объектов составила 5,35 миллиона тонн, а в целом по стране она составляет 28,9 миллиона тонн, отметил Буцаев.

И за сортировку, и за вывоз отходов в основном платят граждане, пишет «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов. В год платежи достигают 190 миллиардов рублей. При этом принятие закона о РОП, который призван стимулировать производителей к переработке, отодвинулось с 2022 на 2023 год.

«Процент сортировки мог бы быть и выше, но есть проблемы со сбытом вторичных ресурсов, например треть сортировок не отбирает стекло, потому что оно стоит дешево. Пока РОП не заработает в полном объеме, эту проблему будет решить непросто», — рассказал Буцаев и добавил, что благодаря внедрению раздельного сбора отбор вторичных фракций вырастет, так как из более чистых отходов проще отобрать полезные материалы. Уровень утилизации должен достигнуть за несколько лет 15%, не считая компостирования, в перспективе — 20%.

Сейчас на сортировках 15% составляют полимеры, 14% — стекло, 11% — макулатура, 3% — металл, на компостирование отправляется 13%, в оборот удается вернуть менее 5% отходов. По мнению директора института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, необходима стимуляция спроса на продукцию, для этого нужно давать налоговые вычеты и создавать специальные условия в госзакупках. Тогда будет экономическая выгода. А региональных операторов нужно стимулировать не только вывозить отходы, но и заниматься отправкой их на переработку, считает Моргунов.

«Нужно активнее стимулировать запрос на конечную продукцию и оказывать меры господдержки для переработки экономически нерентабельных фракций», — отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Как указала представитель Центра стратегических разработок Мария Комкова, твердые коммунальные отходы — лишь незначительная часть из всех, больше всего (почти 7 миллиардов тонн) за собой оставляет производство. Именно с такими отходами нужно разбираться в первую очередь.

Мимо сортировок на переработку попадает макулатура. Как объяснил замглавы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев, что-то забирают дворники, что-то сдают организации, магазины, продают управляющие компании. В итоге выпускаемые в России коробки на 76% состоят из макулатуры, в Германии тем временем этот показатель немного выше — 80%.

Эксперты указывают, что пока утилизация выживает, ждет вступления в силу закона о РОП, ведь пяти миллиардов рублей с экосбора недостаточно для вовлечения в оборот всех фракций.