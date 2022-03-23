Экологи назвали приоритетное для импортозамещения оборудование на мусорных заводах

Оптический, баллистический и вихретоковый сепараторы являются наиболее важными видами оборудования для импортозамещения на сортировках отходов. Об этом сообщил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский. На Конференции Wasma он и эксперты отрасли обсудили ситуацию с импортозамещением оборудования в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Доля импортозамещения на объектах сортировки отходов достигает 80-100%. Однако по части конкретных видов оборудования доля импорта все еще очень высока. РЭО определил перечень видов такого оборудования, приоритетных для импортозамещения. Это сепараторы оптический, баллистический и вихретоковый. Они являются наиболее важными видами оборудования для импортозамещения и использования на объектах обработки отходов. Это оборудование используется для того, чтобы отделить пригодное для переработки вторсырье от общего потока отходов. Работу по импортозамещению мы ведем с самого начала образования ППК. И уже есть проекты, отечественные производители, готовые реализовывать программы по импортозамещению. Мы поддерживаем таких производителей. Нам важно получать обратную связь от таких компаний — какие меры поддержки нужны, чтобы процесс замещения прошел быстрее и безболезненнее. Все будут услышаны», — объяснил Олег Шияновский.

По его словам, в марте 2021 года Научно-технический совет Российского экологического оператора определил перечень наиболее важных видов оборудования для импортозамещения, трансфера технологии и локализации производства, необходимого для отрасли обращения с ТКО. В список вошли разрыватель пакетов с долей импорта 53%, а также сепараторы оптический — 100%, баллистический — 100%, вихретоковый — 100%.

Минпромторг РФ поддерживает развитие высокотехнологичного оборудования, сообщила замначальника отдела развития промышленности и технологий переработки отходов производства и потребления Минпромторга России Виктория Компанцева. В министерстве есть показатели, которые нужно достигнуть по импорту, и за 2021 год показатель достигнут.

«Мы предоставляем как меру поддержки заключение специальных инвестиционных контрактов, которые направлены на внедрение новых технологий. В конце прошлого года было оформлено два контракта по мусоросортировочным комплексам. С ППК РЭО актуализируется альбом отечественного оборудования, его мы направляем в регионы. Так инвесторы проектов узнают о российских разработках для возможности их использования при создании объектов», — сказала Компанцева.

По словам руководителя КПО «Восток» (ГК «Эколайн») Игоря Крицкого, доля импортного оборудования в технологическом процессе составила порядка 19%, соответственно, 81% — отечественное. Например, насосные группы в том числе для снабжения водой являются импортными, производители — европейские. «Но в России есть аналоги. Из импорта нет аналогов оптических и токовых сепараторов. Сейчас прорабатываем либо замещение, либо поставку из других стран комплектующих. В России много производителей, готовых работать над оборудованием», — добавил Крицкий.

Управляющий партнер ГК «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин сообщил, что группа компаний работает над импортозамещением давно, и для нее это проблема не последнего месяца, а часть основной работы. Оборудование мусоросортировочного комплекса можно поделить на две части — целиком технологическое оборудование для комплекса и составляющие для этого оборудования. По словам Пугина, сложности возникают со вторым пунктом, составляющие заместить тяжело, и быстро это сделать не получится. Но в то же время, как указал глава «ЭКОМАШГРУПП», европейские коллеги готовы продолжать поставки после изменений в логистике.

«Мы ведем работу с Минпромторгом и ППК РЭО, с ними активно работаем. Самое тяжелое — время. Есть видение, что к концу года удастся заместить до 95%. Но здесь вопрос опять же в элементах, в составляющих, а не глобально в оборудовании», — добавил Пугин.

Ранее генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев сообщил, выступая на Конференции Wasma, что обработка отходов в России достигла 80% импортозамещения. Для достижения показателя в 100% нужно заместить несколько конкретных видов оборудования, сделать это возможно до конца 2022 года. Он также рассказал, что есть компонентная база, по которой придется переходить на поставки с азиатского рынка вместо европейского.