Экология 30 марта 2023, 09:44 Экологи назвали ключевые достижения мусорной реформы ко Дню без отходов

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Миллиардные инвестиции, экопромышленные парки, электронные сервисы для торговли вторсырьем, показатели утилизации и отраслевые программы — Российский экологический оператор назвал ключевые достижения мусорной реформы ко Дню без отходов.

«Во всем мире 30 марта отмечается День без отходов, по случаю этой знаменательной даты мы в РЭО хотим рассказать о ключевых достижениях мусорной реформы. Начиная с 2019 года была проделана большая работа, это и инвестиции в отрасль по обращению с отходами, и развитие экономики замкнутого цикла, охват раздельным сбором, услугой по вывозу отходов. Много дискуссий в связке с бизнесом и государством проходило на тему расширенной ответственности производителей (РОП). Законопроект доработан в Правительстве и направлен в ГПУ. Планируется в скором времени внесение в Госдуму. Вступление законопроекта о РОП в силу предусмотрено в 2024 году. Хочу напомнить, что существует три способа реализации РОП: самостоятельная утилизация, утилизация с привлечением профильных ассоциаций или экосбор. Мы давно работаем над реформой и всегда выступаем за то, чтобы бизнес проводил утилизацию самостоятельно. Поэтому для заключения сделок в рамках выполнения обязательств РОП мы создали Электронную торговую площадку вторсырья, ее уже можно использовать для РОП и остальных сделок», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Важную роль играет экосбор — собранные средства станут доступны для получения утилизаторами, на эти средства строятся новые объекты по обработке и утилизации, а также закупаются контейнеры для раздельного сбора отходов.

В целях упрощения поиска контрагентов создана Электронная торговая площадка (ЭТП) РЭО — это инновационный ИТ-продукт, концептуально меняющий подход к организации и контролю оборота отходов, вторичных ресурсов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами. Это новая информационная система, на которой представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать-продавать, то есть заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение нормативов утилизации в рамках РОП.

В марте на площадке было запущено два новых модуля — кредитование и логистика. Первый позволяет получать льготные ставки и другие более выгодные условия кредитования по ставке от 7%. Второй — дает возможность участникам ЭТП заказывать доставку вторсырья и отходов у проверенных перевозчиков.

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который направлен на вовлечение в оборот всех видов отходов, вместе с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом РЭО разработал четыре отраслевые программы, которые в 2022 году утвердили в Правительстве. Ключевое — доля вторичных ресурсов, используемых в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики к 2030 г. в строительстве составит 40%, в промышленности — 34%, в сельском хозяйстве — 50%.

Началось проектирование 8 экопромышленных парков. Планируется, что такие парки будут построены в каждом федеральном округе. Правительство РФ предоставило субсидии в размере 9,4 миллиарда рублей на создание инфраструктуры, а РЭО оказывает финансовые меры поддержки резидентам и уже получил заявки более чем на 17 млрд рублей. Объекты к 2030 году позволят создать 11 346 рабочих мест с учетом смежных отраслей и обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

Достигнуты ключевые показатели и результаты федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Доля отходов, направленных на утилизацию, составила 11,9% от массы образованных ТКО. Доля твердых ТКО, направленных на обработку, составила 50,2%.

Достичь таких показателей удалось в первую очередь благодаря созданию новых мощностей по обработке, утилизации и размещению ТКО. В 2022 году в эксплуатацию было введено 36 объектов, а всего с 2019 по 2022 годы — 211 объектов. Для развития инфраструктуры предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе тех, которые оказывает РЭО.

По итогам 2022 года РЭО помог заключить 20 концессионных соглашений в 10 регионах на 42,4 млрд рублей.

В этом году РЭО планирует профинансировать за счет выпуска собственных облигаций 18 проектов в 14 регионах на 60 млрд рублей. Всего инвестиции в проекты оцениваются в 90 млрд рублей.

В конце 2022 года была утверждена Федеральная схема по обращению с ТКО. В ней сосредоточены все объекты, которые будут построены до 2030 года и получат поддержку со стороны государства, в том числе через меры поддержки с привлечением инвестиций РЭО. Всего в нее вошли 1240 объектов, включая 419 новых сортировок, 243 объекта компостирования, 110 объектов производства альтернативного топлива и 305 современных объектов размещения. Это утверждаемая часть федеральной схемы, она уже опубликована на сайте Минприроды РФ.

РЭО продолжает работать над созданием трехмерных цифровых моделей полигонов за счет воздушного лазерного сканирования с беспилотников, оснащенных лидаром. В результате 3D-моделирования полигонов уже стало возможным определить фактически оставшийся срок службы объекта, зафиксировать допущенные эксплуатирующей организацией нарушения. Определены ключевые параметры полигонов. Все полученные данные загружены в федеральную схему. Всего в 2022 году было проведено 3D-моделирование 496 полигонов.

С 2021 года РЭО совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО реализует проект «Экоход», направленный на формирование культуры обращения с отходами. Его участниками стали более 200 тысяч человек (учащиеся, педагоги), представители образовательных организаций из 77 субъектов РФ. Для педагогов РЭО также подготовил специальный образовательный цикл, направленный на повышение уровня профессиональных компетенций, знаний и профессиональных навыков педагогов в деятельности экологической направленности в части реформы ТКО.