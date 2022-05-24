Экологи назвали факторы для инфраструктурного прорыва в мусорной отрасли

Типовая документация для регионов, стандарты по обработке и утилизации отходов, а также технологические требования к объектам станут одними из факторов для инфраструктурного прорыва в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом на форуме «Экология» сообщил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.

«С началом реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ в 2019 году в программу заложены результаты, направленные на качественное изменение структуры обращения с отходами. Установлены целевые показатели — создание мощностей по обработке, утилизации ТКО и их компонентов. Решить данную задачу можно через реализацию инфраструктурного прорыва в отрасли. Для определения подходов к реализации федпроекта ППК с самого начала деятельности с 2019 года ежегодно ведет анализ применяемых технологий в обращении с ТКО», — отметил Олег Шияновский.

По его словам, требования к технологических решениям объектов по их эффективности предусмотрены в федеральной схеме обращения с ТКО: отбор вторичных материальных ресурсов должен быть на уровне не менее 15%, направление на компостирование — не менее 25% потока ТКО, производство альтернативного топлива — не менее 15%.

Для развития инфраструктуры обращения с ТКО Российской экологический оператор разработал такие стандарты, как «Обработка твердых коммунальных отходов в целях их подготовки к дальнейшей утилизации», «Методы и технологии подготовки альтернативного топлива», «Утилизация органических фракций твердых коммунальных отходов путем компостирования». Указанные стандарты проходят процедуру утверждения в качестве национальных стандартов.

Кроме того, РЭО подготовил типовую проектную документацию для комплексов обращения с ТКО мощностью 50, 100 и 150 тысяч тонн в год. Таким образом субъекты РФ смогут применять технологические решения с максимально возможной эффективностью при минимальных затратах. Для оптимизации технического и стоимостного решений при рекультивации полигонов в РЭО обозначили основные принципы Альбома типовых технологических решений по рекультивации полигонов ТКО.