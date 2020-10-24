Экологи нашли продукты распада топлива в пробах воды с Камчатки

По его словам, вещество гептила нашли сотрудники химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Для этого они использовали два разных метода и оба дали положительный результат. Каваносян уточнил, что это означает, что заявление достоверно на 100%.

По его словам, вещество могло возникнуть в воде техногенным путем. Эколог предположил, что гептил попал в водоем с военного полигона Радыгино через подземные потоки.

Ранее специалисты Росприроднадзора заявляли, что загрязнение побережья Камчатки было вызвано не техногенными причинами. При этом в ведомстве признали, что превышение вредных веществ в окружающей среде действительно есть и оно зафиксировано. Население края и губернатор были оповещены об этом.

«Мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб. И все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.